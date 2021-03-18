以身作則！法國總理卡斯泰將於3月19日星期五接種阿斯利康疫苗

法國總理卡斯泰在星期四傍晚的新聞發布會上。

在歐洲監管機構-歐洲藥品管理局發表結論，認為阿斯利康新冠疫苗“安全有效”之後，法國總理卡斯泰周四傍晚宣布，法國將從周五下午起重新開始施打阿斯利康疫苗。法國總理本人也將於當天接種這一疫苗。

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法國總理在星期四傍晚的新聞發布會上說，法國健康監管最高機構將在星期五上午更新其阿斯利康疫苗接種的建議，以便能從星期五下午起就立即恢復這一疫苗的接種。法國總理卡斯泰還指出，他本人將於星期五接種阿斯利康疫苗，以便能消除法國人對阿斯利康疫苗所存在的懷疑態度。

歐洲藥品管理局周四表示，阿斯利康新冠疫苗“安全有效”，與出現血液凝結的更高的風險沒有關係。

法國總理指出，歐洲藥品管理局非常清楚地表明，阿斯利康疫苗在降低住院和死亡方面所顯示出的有效性，遠遠超過了其產生副作用的極低的可能性。

法國總理保證，由於恢復接種阿斯利康疫苗，“再加上到貨的疫苗，我們將實現我們設定的（疫苗接種）目標。”

法國總理卡斯泰還補充說，“我們希望在4月中旬之前，至少接種1千萬人，也就是說，今天有資格接種疫苗的所有身體弱的人都能夠接種上疫苗；在5月中旬之前，至少有2000萬人，也就是說，所有50歲以上的人都能夠接種上疫苗；到6月中旬，有3000萬人，也就是說，18歲以上的法國人中的三分之二都可以接種上疫苗。”