2021年法語周和修造中的法語國際城

2021年3月20日國際法語日當天傳出的好消息之一是臨近巴黎大區的法語國際城工地重新開工。

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2021年第26屆法語周（26e édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie）進入尾聲，按計畫將於周日（3月13日星期六至3月21日星期天）落下帷幕。

3月20日周六，2021年國際法語日（Journée internationale de la Francophonie）當天傳出的好消息之一是位於巴黎大區東北方Villers-Cotterêts （法國02省-Aisne與比利時接壤）的法語國際城（Cité internationale de la langue française）工地重新動工。法國的法語國際城預計將於2022年春季落成，接待訪客。

法廣存檔圖片：法國的法語國際城預計將於2022年春季接待訪客。 Image d'archive RFI : L'entrée du château de Villers-Cotterêts qui accueillera en 2022 la Cité internationale de la langue française et de la francophonie. © Wikimedia Commons

據本台RFI法文網周六（2021年3月30日）報道，修造中的法語國際城位於一座極具象徵性的城堡：Château Villers-Cotterêts。就是在這座城堡里，法蘭西國王法朗索瓦一世（François 1er）於1539年簽署法令，規定法語為行政和法律文件必須使用的官方語言。

法國國家古跡中心（Centre des monuments nationaux）負責人Philippe Belaval解釋說，（法語國際城）旨在向公眾展示法語是如何形成的，如何演變的，和其它語言或方言是怎樣關係；對法蘭西的民族構成有怎樣貢獻，是如何承載着一整套價值觀，澆育着各大洲許多國家的知識生活ˎ 文化生活和藝術生活。

未來的跨學科教育場所

未來的法語國際城將是一處跨學科的教育場所，也將是一個掃除文盲的中心。這一地區在歷史上，為法國孕育了許多著名大文豪：拉封丹（La Fontaine）ˎ 拉辛（Racine）ˎ大仲馬（Dumas）還有梅里美（Mérimée）。

相關視頻銜接：

Château Villers-Cotterêts視頻銜接：https://www.youtube.com/watch?v=bYFF9eejRsU&t=14s

Cité internationale de la langue française 視頻銜接：https://www.youtube.com/watch?v=4RCfXXG3hxQ