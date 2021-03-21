法防長：絕對要減少在一些關鍵領域對中國的依賴

法國國防部長弗洛朗絲·帕利（Florence Parly）3月17日在參加法國參議院外交、國防和軍隊事務委員會聽證會時表示，“在一些關鍵領域，我們絕對要減少對中國的依賴”。

廣告 繼續瀏覽後續

帕利在當天的發言中向參議員們表示，法國必須打擊的第一個威脅是恐怖主義。她指出，法國正面臨著新的對抗領域包括網絡空間、海底、信息戰。在地緣政治上，她還強調，俄羅斯是法國主要的戰略競爭對手之一。帕利說，“離我們很近，在歐洲的北側和東側，俄羅斯為了控制眼前的環境，幾年來一直在制定反制戰略。”她補充說，“隨着俄羅斯軍事能力的更新，其展示的力量正在成倍增加。俄羅斯還將自己確立為我們在南地中海、中東和非洲的主要戰略競爭者之一，在這些地區，俄羅斯正在尋求確保其據點，並毫不猶豫地挑戰我們的行動和法國模式，依靠非國家行為者和假信息行動。”

帕利談到，中國正在推進自己的地位以成為世界第一強國。她說，“最後但同樣重要的是，中國正在推進自己的地位。中國在全球範圍內盡一切可能實現其到2049年成為世界第一強國的目標：在絲綢之路、印度太平洋、非洲、北極甚至我們的海外領土上，中國正在投資並擴大其影響力。中方不再猶豫地將自己的價值體系強加於人，並蔑視國際規則，特別是那些在空中和海上航行自由的規則。”她提出，“在某些關鍵領域，我們絕對要減少對中國的依賴”。

帕利說，“與2019年相比，我國從中國的進口量增加了4.5%，尤其是醫療和電子行業。這很能說明我們對中國的依賴，我們必須減少對中國的依賴，特別是在我認為至關重要的領域。我可以舉例說明，我們依賴從中國進口的關鍵礦產、稀土，而這些礦產對於我們製造從陣風戰鬥機到無人機的國防材料，包括我們士兵的電信設備和移動電池，都是必不可少的。”

此外，帕利強調，地中海將永遠不會是一個無法無天的地區。她舉例說，3月13日，法國部隊在地中海舉行了一場前所未有的演習，在這次演習中，設想恐怖分子控制了一艘商船。她還強調，法國需要一個腳踏實地的更為強大的歐洲力量。