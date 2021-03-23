阿斯利康疫苗風波

接種阿斯利康疫苗：法國一實習醫生死亡

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Le jeune homme décédé avait reçu une injection du vaccin Astra Zeneca quelques jours auparavant le 23 mars 2021
Le jeune homme décédé avait reçu une injection du vaccin Astra Zeneca quelques jours auparavant le 23 mars 2021 © AFP
作者： 法廣
6 分鐘

法國盧瓦爾河地方衛生局3月23日在一次記者會上表示：一名26歲的實習醫生在注射過阿斯利康疫苗10天內出血死亡。但昂熱大學醫院感染與熱帶疾病科的醫學博士旺多姆(Yves-Marie Vandamme)表示：在死亡鑒定結果出來之前，不能一味把他的死因和接種阿斯利康疫苗結合起來。

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法國地方報刊《西南日報》(Ouest-France)率先報道了這一消息。這名學醫6年的實習生3月8日接種了阿斯利康新冠疫苗。他的家人報警的時候已是3月18日，因好幾天沒有辦法和他聯繫上。

 

急救車來到南特實習醫生住的地方時，發現他已經死在家裡。仍根據《西南日報》報道：經過初步判斷，這位年輕的醫生很可能是因為內部出現而死亡。盧瓦爾地方衛生局和司法部門分別對他死亡案展開調查。

地方報刊《西部報》表示：關於這名學生是否是血栓的受害者，地區衛生局未提供更多的信息。南特共和國檢察官皮埃爾·塞納斯（Pierre Sennès）23日表示：“為確定死亡的原因和情況，似乎有必要展開進一步的分析。就目前而言，有必要等待這些專門調查的結論再確定他的死亡原因”。

南特大學醫院免疫學實驗室主任瑞吉斯·約西恩(Regis Josien)教授解釋說：“我們知道，當有一個全球疫苗計畫時，藥物警戒數據必然會顯示出關聯性（在疫苗接種和可疑死亡病例之間），但我們並不掌握這個因果關係。”

昂熱大學醫院感染與熱帶疾病科的醫院博士旺多姆(Yves-Marie Vandamm)表示：不一定與接種阿斯利康疫苗有關。 他說：“在主動脈或其他地方發生心內血栓形成的情況，醫院每天都有同樣的病例。而他們並沒有接種疫苗。”

旺多姆醫生告訴地方衛生局：“我們首先想到的是他的家人”。”在目前這個階段，這位年青人3月8日接種阿斯利康疫苗後，我們還無法在疫苗和他的死亡之間建立直接的聯繫。“

 

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