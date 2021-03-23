接種阿斯利康疫苗：法國一實習醫生死亡

法國盧瓦爾河地方衛生局3月23日在一次記者會上表示：一名26歲的實習醫生在注射過阿斯利康疫苗10天內出血死亡。但昂熱大學醫院感染與熱帶疾病科的醫學博士旺多姆(Yves-Marie Vandamme)表示：在死亡鑒定結果出來之前，不能一味把他的死因和接種阿斯利康疫苗結合起來。

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法國地方報刊《西南日報》(Ouest-France)率先報道了這一消息。這名學醫6年的實習生3月8日接種了阿斯利康新冠疫苗。他的家人報警的時候已是3月18日，因好幾天沒有辦法和他聯繫上。

急救車來到南特實習醫生住的地方時，發現他已經死在家裡。仍根據《西南日報》報道：經過初步判斷，這位年輕的醫生很可能是因為內部出現而死亡。盧瓦爾地方衛生局和司法部門分別對他死亡案展開調查。

地方報刊《西部報》表示：關於這名學生是否是血栓的受害者，地區衛生局未提供更多的信息。南特共和國檢察官皮埃爾·塞納斯（Pierre Sennès）23日表示：“為確定死亡的原因和情況，似乎有必要展開進一步的分析。就目前而言，有必要等待這些專門調查的結論再確定他的死亡原因”。

南特大學醫院免疫學實驗室主任瑞吉斯·約西恩(Regis Josien)教授解釋說：“我們知道，當有一個全球疫苗計畫時，藥物警戒數據必然會顯示出關聯性（在疫苗接種和可疑死亡病例之間），但我們並不掌握這個因果關係。”

昂熱大學醫院感染與熱帶疾病科的醫院博士旺多姆(Yves-Marie Vandamm)表示：不一定與接種阿斯利康疫苗有關。 他說：“在主動脈或其他地方發生心內血栓形成的情況，醫院每天都有同樣的病例。而他們並沒有接種疫苗。”

旺多姆醫生告訴地方衛生局：“我們首先想到的是他的家人”。”在目前這個階段，這位年青人3月8日接種阿斯利康疫苗後，我們還無法在疫苗和他的死亡之間建立直接的聯繫。“