法國人很快就可外出不強制戴口罩 衛生部長電視講話

法國衛生部長韋蘭說，法國民眾很快就可以外出不強制戴口罩了。韋蘭表示，法國必須在新冠疫苗接種人數達到“足夠”水平，才能考慮在戶外能不強制戴口罩措施。

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衛生部長奧利維爾·韋蘭（OlivierVéran）周一（17日）在BFMTV電視新聞台上表示，法國將“很快”達到在戶外不再強制戴口罩的地步，但他未給出日期。韋蘭在電視上回答相關日期的提問時說， “在法國，我們還沒達到這個水平，但即將達到。

衛生部長還詳細解釋： “當您在外面，在一個大城市的中心，有很多商店時，您將在外面排隊、吃飯時，會與他人擦肩而過。 這時候，只要我們法國還沒有達到足夠人數接種疫苗，那麼繼續強制戴口罩似乎還是比較謹慎的做法。

不過，他還說， “如果您一個人或幾個人在一個非常大的空間中，空氣非常流通，例如在海灘、在高山、森林、公園，或一條人煙稀少的街道，那裡通風良好，那麼我們就能夠迅速回到重新考慮這個強制戴口罩的問題 ...如果病毒的傳播範圍繼續下降，那麼我們就會迅速考慮允許摘口罩的做法”。

至於美國的政策，這名法國部長表示有所保留。美國宣布，那些接種過的民眾不受強制戴口罩。韋蘭說，拜登做了一個非常重要講話的同時還說：你要戴口罩，不然你就接種疫苗。韋蘭指出，拜登這個講話結果產生的立即效應是，受到猛烈抨擊，因美國自從3、4天以來，注射疫苗的人數筆直下滑，所以還是應該小心行事。

韋蘭最後指出，最大的危險是，摘下口罩的動作太快、太大，一句話說：我們立刻摘下口罩吧！結果一個月後、3周後，各位要知道，問題是病毒會重新擴散，然後住院的人一大堆，藉著我們必須再度封城。至今，凡是那些寬鬆動作太快的國家結果都必須走回頭路，對他們來說，這實在不是很好的經驗。