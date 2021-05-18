馬克龍呼籲放棄新冠疫苗專利

法國總統馬克龍18日在巴黎為非洲國家領導人和全球金融機構負責人主持一場非洲金融峰會。會後，總統馬克龍表示：巴黎峰會敦促取消新冠疫苗專利，允許非洲生產新冠疫苗。法國總統馬克龍在會後記者會上表示；如不豁免新冠疫苗知識產權的話，會產生制約因素。制約因素將會阻礙某個疫苗的批量生產。我們支持世界衛生組織、世貿組織、藥品專利聯盟允許醫藥技術轉讓。

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約二十多名非洲國家領導人18日出席了在巴黎舉行的非洲金融峰會，這是新冠疫情期間舉行的規模最大的面對面高層會議之一。出席會議的國際金融領導人包括國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)和世界銀行常務副行長阿克塞爾·馮·托森伯格（Axel van Trotsenburg）。

峰會結束後，馬克龍與非盟輪值主席國剛果（金）總統齊塞克迪舉行新聞發布會。

到目前為止，非洲受到這場疫情的影響沒有全球其他地區那麼嚴重——整個非洲大陸共有13萬人死亡。

然而，經濟成本卻非常明顯。世界貨幣基金組織在2020年底警告稱，到2023年之際，非洲未來發展所需的資金將面臨2900億美元的缺口。

在去年4月，20國集團(G20)和巴黎俱樂部(Paris Club)同意暫停償還公共債務，這一決定受到了歡迎，但是，單靠這一決定也是不夠的。需要指出的是，巴黎俱樂部是一個由債權國組成的集團，試圖為債務國找到可持續的解決方案。

許多國家希望在這場疫情結束之前暫停償還所有外債。

馬克龍在上個月表示，“我們正通過使用上世紀60年代的解決方案，而共同放棄非洲。”他警告稱，失敗將導致經濟機會的減少及移民的湧入，甚至“恐怖主義”的擴張。

西非開發銀行總統向法新社記者表示，非洲需要更長的、超過7年的貸款期限，而且利率為3%而非6%。

“在西非地區，人們的平均年齡是20歲。走進科特迪瓦最大的城市阿比讓，你會發現令人難以置信的能量”，他還指出，在過去幾年內，非洲的經濟增長率達到了5%至6%。

“因此，在這個問題上，與其提供暫緩，不如提供更低的利率。因為發行新的、成本更低、期限更長的債券，比獲得債券延期更好”。

在召開這場峰會的前一天，多名國家元首參加了17日組織的一場蘇丹債務減免會議，會議目的是為哈姆杜克領導下的蘇丹過渡政府爭取支持，長期控制蘇丹的巴希爾政權已於2019年被推翻。