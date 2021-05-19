法國緩步解封 咖啡酒肆今早上座

法國今天一早開放飯店酒吧咖啡露天坐台，博物館，電影院，一些體育場所也含人數限制條件開放。巴黎今天雖然沒有陽光燦爛，但街頭車水馬龍景象顯示繁忙：出門人數明顯增多。巴黎咖啡館前幾乎都擺放了露天服務座，法國人回到了咖啡報紙晨際悠閑時光，因為很多法國人表示，禁封對於他們來說，最缺的就是不能去飯店咖啡和與朋友相聚。

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巴黎人今天顯示興高采烈。今天天氣預報有雨並出現反季低溫。因為早晨雲隙時而透射陽光，很多人滿足地坐在咖啡館前的露天桌椅前。幾個月的禁封，被指憋壞了很多法國人。

法國各家涉及解禁開放的服務單位，連日來大做準備。露天座間距也被嚴格檢查遵守，一種丈量標準間距木尺行銷走俏。大街小巷可以見到各家飯店乘機擴張人行道以及街畔位置的室外客座地盤，打樁置柱，擺放有一定舒適度的座椅，甚至安裝可以取暖的烘熱設備。

法國連日疫情指數均顯示好轉，醫院急救間病人人數下降，確診者人數下降，死亡率與感染率也下降，官方謹慎稱疫情還在但被控制。衛生當局告誡民眾仍然不要鬆懈防疫的基本措施與舉止。

法國從今天起，將宵禁的時間從19點後移到21點。今天部分開放後，一場預計有規模的示威遊行也被允許上街。由法國警方工會組織的抗議對警方的暴力示威，被允許在法國國民議會前集會。法國民眾也被邀請加入集會。今天早上報告的一項民調顯示，百分之80以上的法國人支持法國警方。法國所有政治黨派，除了法蘭西不屈服黨，都表示參加這一示威集會。從疫情角度，法國當局也將此視為防疫的考驗。