今夏又可登埃菲爾鐵塔

巴黎名景-埃菲爾鐵塔因新冠關閉了7個多月之後，將於7月16日重新開放。預訂門票從6月1日開始。網上購票占的比例為1/3。運營商表示：重新開門後，鐵塔售票處照常。

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巴黎名景-埃菲爾鐵塔因新冠關閉了7個多月之後，將於7月16日重新開放。預訂門票從6月1日開始。網上購票占的比例為1/3。運營商表示：重新開門後，鐵塔售票處照常。

由於新冠疫情，埃菲爾鐵塔從2020年10月30日關閉至今，去年虧損達5千2百萬歐元。預計今年虧損更慘重， 將為7千萬歐元。

運營商負責人(SETE) 馬爾丹(Jean-François Martins)表示：鐵塔電梯的載客量將控制在正常容量的25%。今年夏季，鐵塔每天的接待能力可達到1萬人，與去年夏季的訪客量持平，但遠達不到新冠疫情發生之前每日25000人的到訪量。

除了三層正在修復不對外開放之外，參觀者可以去每一層參觀。為迎接2024奧運會的上漆工程，由於上一次刷油漆的表層和文物內部的鉛含量超標暫時中止。運營商負責人(SETE) 馬爾丹表示，今年秋季之前不會再安排上漆工程。

為確保公眾安全，運營公司加大了監控力度和頻率，過去50個檢測點，現在70個；每周檢查一次。本次2019年初至2022年11月的刷漆工程，預算5000萬歐元，迎接2024年的巴黎奧運。

盧浮宮已重新開放

另外，巴黎盧浮宮（Louvre Museum）關閉將近7個月後，已於5月19日重新對外開放。

盧浮宮是世界上最受歡迎的博物館之一，每年約有1,000萬人次的參觀，但由於新冠疫情影響，自2020年3月以來，盧浮宮僅開放了四個月。

為了遵守防疫措施，遊客必須在線上預訂盧浮宮門票，並且在參觀期間必須戴上口罩。

19日，盧浮宮外許多民眾正在排隊準備進入參觀，地上注有提醒遊客保持社交距離的標誌，大部分民眾戴着口罩。