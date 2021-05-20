法國總統大選第二輪新民調 馬克龍與勒彭仍意向遙遙領先

根據一項民意調查顯示，馬克龍和法國極右翼領導人瑪麗蓮勒彭仍是2022年總統選舉的兩個潛在 "最終人選"。在第二輪投票意向調查中，即將離任的共和國總統馬克龍將以53%的選票獲勝（比一個月前減少了1個百分點），而國民團結黨主席瑪麗蓮勒彭（比一個月前加了1個百分點）則為47%。2017年的大選中，馬克龍曾獲66.1%的選票，勒彭則得33.9%。

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據法新社消息，法國哈里斯互動公司Harris Interactive為《挑戰》Challenges雜誌進行的調查顯示，馬克龍和勒彭在第一輪中的差距仍然非常小。

投給瑪麗蓮勒彭最多的是35-49歲的人，而埃馬紐埃爾-馬克龍則主要受到65歲及以上人群的青睞。

在經濟問題上，法國人有61%的人判斷瑪麗蓮勒彭"不可信"，馬克龍有53%。

根據這個民調，受訪人中也有57%的人認為 "法國有太多的移民"，這一評估在瑪麗蓮勒彭支持者中攀升至94%，在Les Républicains（右派，反對派）中為84%，遠遠高於其他政黨。

據該報道，該民調是哈里斯互動公司為《挑戰》雜誌進行的調查，於5月14日至17日在網上進行，根據配額法對18歲以上的法國人口中具有代表性的1,236人進行了調查。誤差率在1.4和3.1點之間。

該消息沒有提及民調對參選和第一輪投票，以及其他候選人第二輪對決情況。