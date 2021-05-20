競選經費涉嫌作弊：法國前總統薩科齊今再受審但未出庭

審理法國前總統尼古拉-薩科齊2012年總統競選活動中過度支出的Bygmalion案，今天在巴黎開庭，這位法國前總統沒有到庭，但涉案的薩科齊對司法調查人員說："我仍然想知道錢去哪兒了。"一個半月前薩科齊在另一起案件中被定罪。

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據法新社消息，計畫持續一個月的庭審本應在3月中旬開始，但由於傑羅姆-拉弗里勒（Jerome Lavrilleux）的律師住院因此被推遲。一般認為，傑羅姆-拉弗里勒是該案件的核心主角，他在法國右翼引起了一連串的爆炸性事件。

薩科齊在3月份也沒有出庭，由他的長期聘僱律師蒂埃里-赫爾佐格代理。但同案另外13名被告則出庭。

今年3月，薩科齊成為法國第五共和國第一位被判刑的前總統：他因腐敗和權錢交易被判處三年監禁，其中兩年緩期執行。

這位前總統表示，他不會 逃避這一庭審責任，但只會出席與他有關的庭訊。他的庭訊定於6月14日這一周進行。

據法新社說，在稱之為 "Bygmalion "案中，他將面臨一年的監禁和3750歐元的罰款的危險，該案以與人民運動聯盟（原共和黨）有關的通訊社命名。鑒於所面臨刑罰，他的出席不是必須的，可以由律師代理。

與薩科齊同案的13名共同被告，都是Bygmalion和右翼UMP黨的前高管、會計師, 他們被指控欺詐或共謀捲款，薩科齊沒有被指控系統性用虛假髮票來掩蓋其競選活動的過度支出，此案由Jérôme Lavrilleux本人在2014年的一次令人驚訝的電視懺悔中曝料。但是，據檢方稱，儘管尼古拉-薩科齊多次明確提醒超過上限的風險，但他還是放任了這些開支，而且他 "毫無疑問地 "從欺詐中獲益，使他擁有 "比法律允許的多得多的競選支持"：總共至少有4280萬歐元，或幾乎是當時法定上限（2250萬歐元）的兩倍。

Jérôme Lavrilleux當時是薩科齊競選辦公室副主任，又是人民運動聯盟主席科貝（Jean-Francois Copé）的辦公室主任，知掌所有機密。他最初被指控是為了他老闆的政治前途而建立了一個 "戰爭基金庫"。科貝已被司法澄清清白，只作為證人出庭。科貝的律師說，他將在定於5月27日舉行的聽證會上回答 "所有問題"。

據司法調查，總統想競選連任，計畫快速競選宣傳，15次集會，包括4次大型集會。但這台競選機器正在耗盡能量：舞台、音響和燈光的 "最先進的技術手段"，大型會議的 "宏偉而細緻的舞台設計"......價格一直在攀升。但而當第一批關於超支風險的警告下來後，候選人仍要求加快步伐。總共加有40多次會議。指控中還說，一場 "密度罕見 "的運動，其特點是 "非常迅速 "地連續舉行集會，而且負責人 "完全是即興發揮"。

據檢方認為，為了避免候選人薩科齊不得不公開承認他的開支 "驚人 "地暴超，以及隨之而來的 "政治和財務後果"，涉案人決定 "清除 "競選賬戶。

由於採用了雙重計費制度，集會的價格被大幅降低，其餘部分則以虛構的黨內會議的名義向人民運動聯盟計費。

此案中，競選主任紀堯姆-蘭伯特(Guillaume Lambert)因欺詐而受審，但他堅持認為，該系統是在他不知情的情況下建立的。他還贊成Bygmalion高管個人乘機致富的論調。

據前總統尼古拉-薩科齊對調查人員說："我仍然想知道錢去哪兒了。"他說，他的競選集會的平均價格與他的社會黨對手弗朗索瓦-奧朗德的集會 "一致"。但是奧朗德最終在第二輪選舉中擊敗了他。

據法新社說，該庭審將持續到6月22日。