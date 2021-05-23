Covid-19：德國放鬆自法國入境限制

柏林從2021年5月23日星期天午夜起，放寬法國人前往德國的限制。 Image RFI Archive: l'Allemagne assouplit ses restrictions, concernant le passage de sa frontière depuis la France, ce dimanche 23 mai 2021 à minuit.

德國聯邦政府機構現已把法國從Covid-19疫情“高風險”區下調至“風險”區，並將於周日午夜起放寬法國人前往德國的限制。

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位於柏林的羅伯特·科赫研究所（RKI - Robert Koch Institut）是德國聯邦政府的公共衛生研究機構，負責疾病預防與控制。

本台RFI法廣記者安婕莉克·費哈（Angélique Ferat）2021年5月23日星期天發自斯特拉斯堡（Strasbourg）報道說，德國羅伯特·科赫研究所已於本周末，把法國從Covid-19疫情“高風險”區（à haut risque）下調為“風險”區（à risque）。

柏林的這一決定來自數學。法國的Covid-19發病率已下降至每10萬居民不到100例，這解釋了這種新語義，並伴有重大後果。具體的說變化何在？對想要去德國逗留的法國旅客而言，必須檢測呈陰性，或持有一份疫苗接種證明，而不再必須被迫接受7天的隔離期。

RFI Image Archive - Institut Robert Koch de Berlin. AFP - JOHN MACDOUGALL / RFI Image Archive

慰藉ˎ滿意ˎ酸澀

對跨境工作者而言，一切都更簡化了。不再需要出示在48小時內有效的檢測呈陰性證明。為了能夠前往德國工作，他們曾連續兩個月，每星期做三次PCR檢測。這曾導致憤怒的示威。

法國人終於可以再次前往鄰國購物了，如果逗留時間不超過24小時。社交媒體上的反應百感交集，有慰藉，有滿意，也有幾分酸澀。因為，儘管有封城措施，但德國民眾一直可以來法國購物。