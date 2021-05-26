中國點名法國促其推動中歐投資協定

中國與法國商貿今天舉行部長級視頻會議。中國商務部部長王文濤周二下午在與法國外貿部長級代表李斯特舉行視頻會談時稱，中歐投資協定是一項平衡、高水平、互利共贏的協定，希望法方發揮積極作用，推動協定儘早簽署生效。法國方面至此沒有關於這一會議的細節透露。歐洲議會20日高票決議凍結歐盟與中國的投資協定。

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中國商務部長今天說，希望法國發揮積極作用，推動中歐投資協定儘早簽署生效。路透社今天報道，中國商務部部長王文濤周二下午與法國外貿部長級代表李斯特舉行視頻會談時稱，中歐投資協定是一項平衡、高水平、互利共贏的協定，希望法方發揮積極作用，推動協定儘早簽署生效。

商務部網站周三新聞稿並援引他指出，雙方應落實兩國元首共識，打造中法合作新動力，更好發揮進博會、消博會等平台作用，擴大農產品貿易規模，落實好《中歐地理標誌協定》，加強氣候變化領域和第三方市場合作，同時希望法方為中國企業赴法投資提供公平的營商環境。

路透社說，歐洲議會上周同意凍結中歐投資協定批准程序，並且說中歐全面投資協定在“臨門一腳”之時遇阻。歐洲議會凍結批准程序，令處於法律審核階段的協定陷入困局，目前難言協定走向“中止”抑或“終止”。若考慮到協議涉及到的雙方經濟利益，迴旋空間仍存，只是時間線會大大拉長。

路透社說，中歐雙方團隊此前正就協議文本進行審核與翻譯等技術工作，這也是協議正式生效前的最後程序。多位分析人士認為，中歐投資協定在收尾階段擱淺，意味着雙方都將付出極大成本，但從現實的經濟利益考量，雙方或會另安排一定形式的磋商。