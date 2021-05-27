法國人信任警察甚於信任法官

根據一項民調顯示，就警察人員和法官來比較，法國人比較支持警察，甚於支持法官。奧多沙民調公司（Odoxa）說：數據顯，只有二分之一的法國人表示信任司法，而四分之三（75％）的人表示他們信任警察。法國人認為警察比較勇敢，更有效率，而且比較不鬆懈。

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就在當前警察和司法部門之間激烈較量之際，民調受訪的法國人並未在相關部部長之間指出哪個才是勝利者。 周五齣刊的費加羅報（Le Figaro）引述Odoxa的民意調查結果顯示出，十分之三的公民對對內政部部長達爾馬尼Gérald Darmanin和司法部長杜培提Eric Dupetti的看法良好。

另一方面，整體來說，這兩個機構的民意支持度的比賽結果，轉而有利於警察。

80％ 法國人認為警察更有勇氣（49％認為是法官），更有效率（63％選擇警察，42％選擇法官）；但認為警察比較鬆懈的（27％選擇警察，46％選擇法官）。

他們懷疑警察“對待每個公民，不論其出身如何，都一樣”（53％的人不這樣認為）。此外， 超過三分之一的人也認為這些警察“不值得尊敬”。 這種感覺在年輕人中尤為明顯（18-24歲的年輕人中佔42％，25-34歲的年輕人中佔44％）。 不過他們當中卻有54％認為警察“執法正確”。

法國人認為法官太鬆懈

這種“尊重感”比較是法官的一種素質（66％的受訪者如此認為）。 大部分的法國人認為，法官們沒有黨派傾向：60％的人認為法官“立場不站左邊，也不站右邊”。 十分之一的法國人稱讚他們“對待每個公民，不論其出身如何，都一樣”（佔了52％），認為法官是“有勇氣”的人（佔了49％）。 但是，與此同時，法官通常被認為過於鬆弛懈怠（46％民眾如此認為）而不不夠有效率（56％如此認為）。

奧多沙民調公司提醒說：“多年來，實際上幾乎總是這樣，”司法部門“在民調中總是形象很差。” 2019年9月，有62％的法國人認為司法“功能很差”，只有二分之一的人表示信任司法，而四分之三（75％）的人表示他們信任警察。