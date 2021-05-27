馬克龍到訪盧旺達 莊嚴說來承認歷史責任

法國總統馬克龍今天到訪盧旺達。對馬克龍來說是一次歷史性的旅行，他是1994年圖西族種族滅絕事件以來第二位前往盧旺達的法國總統。在經歷了長期的分歧對立後，兩國在過去三年裡關係改善越來越密切。法國國家元首訪問日程繁忙。馬克龍發表長篇講話承責，沒有確指道歉，本台報道稱但許多盧旺達人希望法國對1994年的大屠殺事件作出道歉。

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據本台報道稱，5月26日星期四，在飛往盧旺達之前，馬克龍吐露了他對此次訪問的 "深刻信念"：法國總統相信，"我們與盧旺達和非洲的歷史將寫下新的一頁"。在基加利，他將與保羅-卡加梅舉行新聞發布會，之後兩人將舉行會議並共進午餐。

法國總統本周四（2021年5月27日）首次來到盧旺達。他是1994年圖西族種族滅絕事件以來第二位出訪的法國總統。此行的第一個重點是參觀了埋葬着25萬多人的圖西族種族滅絕紀念館。在這次訪問之後，法國國家元首發表講話，涉及法國的責任。

馬克龍沒有講出 "道歉 "一詞，但盧旺達人士對這一道歉一直有所期待。馬克龍提到法國的 "責任"，他認為法國並不是同謀："那些在沼澤地、山丘、教堂里出沒的殺手並沒有法國的面孔。法國不是幫兇。流淌的鮮血沒有玷污法國的武器，也沒有玷污法國的士兵的手，他們也用眼睛看到了難以啟齒的、包紮好的傷口，並把淚水嗆了回去。"

法國總統馬克龍講話隨後回到了法國的職責："但法國在盧旺達有一個角色、一段歷史和一項政治責任。它有一個責任：正視歷史，承認它對盧旺達人民造成的那份痛苦，因為它長期以來讓沉默壓倒了對真相的審查。法國在1990年捲入了一場之前沒有任何經驗的衝突，它沒有聽到那些警告它的聲音，或者它高估了自己的實力，認為自己可以阻止最壞的情況發生。法國不明白，它想防止地區衝突或內戰，實際上是站在一個種族滅絕政權一邊。由於無視最清醒的觀察家的警告，法國在導致最壞結果的螺旋式上升中承擔了壓倒性的責任，儘管它正是在努力避免這種情況。"

儘管如此，法國國家元首還是談到了受害者的寬恕："只有那些經歷過夜晚的人或許才能寬恕，給我們寬恕自己的禮物。"