法國西部發生持刀襲警案造成3人受傷 兇手死亡

法國西部南特市附近的埃德爾河畔拉沙佩勒（La Chapelle-sur-Erdre）市鎮5月28日發生了一起持刀襲警事件，造成一名女警察重傷和2名憲兵輕傷。孤身作案的襲擊者在與警方交火後死亡。

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趕到事發現場的法國內政部長達爾馬寧(Gerald Darmanin)介紹稱，“上午9點45分，一個人來到市警察局，用刀野蠻地襲擊了一名女警察，幸運的是她存活下來（...）。該人隨後逃跑，並逃脫了第一次逮捕。”據悉，該男子在襲擊過程中還搶走了受傷女警的武器。當地警方隨即展開全力追捕，大約有250名法國國家憲兵隊員參與到了追捕過程中。同樣參與追捕行動的還包括兩架直升機、三支警犬隊和一支機動警察中隊。警方表示，在搜捕過程中周圍的學校經被保護起來。

達爾馬寧說，當被搜捕隊伍找到後，襲擊者試圖抵抗並顯然使用了從受傷女警搶來的武器向搜捕人員開火。在這次交火中，兩名國家憲兵隊員受了輕傷，涉及手和胳膊部位。襲擊者也被擊中制服，後因傷勢嚴重死亡。達爾馬寧強調，儘管身受重傷但遇襲的女警還是活了下來，他向受傷女警和其所有警察同事表示同情，並稱“我知道他們也是針對我們執法機構的暴力的受害者”。

達爾馬寧說，襲擊者是“法國人，在法國出生，年齡約為40歲，警察知道他”。該嫌疑人曾於2013年入獄，2016年，他的名字出現在了法國警方的“預防恐怖主義性質極端化示警名單” （FSPRT）當中。他還被診斷為嚴重的精神分裂症患者，事發前正在接受治療。

達爾馬寧補充說，“當該男子從監獄出來時，他被安置在一個由專門協會監控的公寓里，以幫助他進行健康監測。”據悉，該男子“從未被判定犯有恐怖主義罪行，只是因為普通犯罪（入獄）”。達爾馬寧說，如果襲擊者的確切動機尚不清楚，那麼他想“明顯地襲擊憲兵”。