新冠疫苗接種 法國社保局提供一網站可領取證明

法國醫療保險局宣布提供一個網站， 民眾可上網領取疫苗接種證明，尤其是那些在5月3日前接種的民眾。

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法國醫療保險局宣布開啟一個網站，那些接種過疫苗者可上去，取得《接種證明書》。醫療保險局國家出納組主任法托莫（ Thomas Fatôme）宣布指出：“這個證明可以下載，然後列印。他含有一個掃描用的QRCode密碼，接種疫苗證明是放在應用軟件《 TousAntiCovid 》裡面。

5月3日之前接種疫苗的人尤其關注，因為自該日期以來，這項文件是在每次注射後以紙質形式提交的。 自6月9日起，將有必要使用此功能，由於預定實施的健康通行證開始生效，超過1,000人的集會活動必須使用它。

法托莫主任周四宣布，將從6月21日開始，將提供一個“符合歐洲標準”的接種疫苗證書的新版本，同時增加一個以醫療保險局 Ameli賬號的新入口。 而此項更新對於從7月1日起在歐盟境內的旅行至關重要。

此外，在總人口為640萬名75歲以上的民眾中，仍有135萬人還得接受疫苗。

醫療保險局提醒說，我們採取主動積極的方法及步驟，如：發送SMS，信件，打電話，自三月底以來的行動，已使120,000人能夠接種疫苗。 這項部署措施將擴展到65至74歲的未接種疫苗的人群。 對於最遠離醫療服務的人們，醫療保險局正在增加這項部署實施：從鎮到鎮的移動疫苗接種中心，疫苗接種車，，甚至是駕駛接種疫苗（vaccidrive），也就是駕駛人可以在不下車的情況下進行疫苗接種。