應對外國操縱輿論 法國政府出台應對措施

法國政府預計9月將台應對措施來應對外國政府操縱媒體和輿論，包括建立專門部門來進行針對性的打擊，這也是繼美國、澳大利亞、英國、瑞典和德國已經設有專門部門來分析外國如何進行信息操縱後，又一個歐盟國家採取行動。

廣告 繼續瀏覽後續

《世界報》記者文森特報道法國國防和國家安全委員會(SGDSN)秘書長布雍 (Stéphane Bouillon)於 6 月 2 日星期三證實，政府打算從今年9 月開始，建立一個隸屬國家的部門，專門負責追蹤外國勢力如何對法國信息領域進行干涉。這是一個醞釀已久的計畫，已經在國民議會國防委員會的聽證會上進行了討論。

法國將成立一個國家級機構來打擊來自境外的且試圖操縱動搖輿論，因此會動搖法國自由。法國一年後總統大選，成立這個機構旨在避免外國假消息干涉選情。

法國國防和國家安全委員會秘書長布雍表示初步將有60名人員，他們針對公開資訊，也就是所有的公共訊息進行監測，但是不是進行情報收集，而是確定在媒體和信息層面上可能出現的不正常現象，來確認是由否來自外國或外國組織，他們是否要在政治層面上破壞法國國家穩定。

秘書長布雍指出，這個打擊數字干預的機構不是要矯正或重建事實，而是要偵測來自外國的攻擊，將它歸類並告知政治人物、外交人員、司法單位與媒體。我們在40萬個推特中發現有20萬來自境外的自動機器。

工作完全透明

出於民眾或懷疑這個機構可能成為執政的政府通過網絡來施加影響的輿論工具的隱憂，特別是在2022年法國總統大選一年前的敏感時刻，法國國防和國家安全委員會特別保證其行動的完全透明度。

《世界報》分析指出是否有外國勢力操縱這是一個技術上微妙且高度政治化的問題，以及對任何可能的干涉的回應，這些將由總統府愛麗舍宮的責任，隨後經由法國國防委員會審查。而在網絡攻擊方面，直到現在，法國從未正式指定任何外國。 在 2017 年總統競選期間，曾經有入侵和竊取當時總統候選人馬克龍競選團隊的數據情況，政府採取了應對措施，其中一些數據顯示是來自俄羅斯的操縱。

法國國防和國家安全委員會秘書長布雍向議員表示未來所有檢查工作都將執行透明的原則，為此，政府將成立由倫理與科學委員會，由法國最高行政法院、法國最高視聽委員會、大法官、外交官員、記者與研究人員組成，以監督該機構。

法新社指出，在法國，這樣的想法是從2020年10月中學老師帕第（Samuel Paty）被殺，當時反法國的虛假消息資訊迅速在社群媒體上傳開，馬克龍政府隨即組織反假新聞翁佛勒爾工作小組以偵測並歸類，發現這些假新聞來自土耳其。

法國是繼美國、澳大利亞、英國、瑞典和德國已經有專門部門來分析外國如何進行信息操縱後，又一個採取行動的歐盟國家。