在餐廳重新營業前  馬克龍今天面對餐廳業主

6月2日，馬克龍總統訪問西南部洛特省，和當地一位市長在一起，這是他宣布的一系列對各省進行 "法國之旅"行程中的第一站。

法國總統馬克龍今天將出席在德龍（Drome）地區舉行的餐館與美食日活動，在餐廳重新營業的前夕，這些餐廳 正在努力尋找人手。

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據愛麗舍宮稱，這次視察是繼上周去洛特地區之後，總統發起的 "法國之旅 "的第二個階段，目的是在新冠危機之後 "陪伴經濟的復蘇 "並為 "國家把脈"。反對派譴責在6月20日和27日舉行的地區選舉前，且距離總統選舉不到一年的時候，此舉與 "進入競選"如出一轍。

在露天座關閉7個月後， 先在坦萊爾米塔日（Tain l'Hermitage）的一所酒店管理學校，然後在瓦朗斯（Valence）的一家餐廳，馬克龍將 "與餐廳業主、經銷商和生產商就餐館重新開張前夕面臨的挑戰進行交流"，總統認為，行業的"主要問題之一是僱傭廚師和服務員的勞動力緊張"。

餐飲行業人員，將不得不遵守餐廳里一半的桌子，最多安排不得超過六名食客的標準，而且在前途未卜的情況下，特別是對外國遊客是否回歸的情況下，擔心國家的援助將按計畫結束。

總統馬克龍的出行將由愛麗舍宮的前負責人紀堯姆-戈麥斯陪同，戈麥斯在2月份被任命為總統的 "個人代表"，為 "法國美食 "服務。他的任務就是為啟動"法國卓越的象徵"——今年夏天開始 的"美食年"活動。

據總統府稱：德龍省被選為此次訪問的目的地，因為該省 "是羅納河谷的美食聖地"，"處於餐飲培訓的最前沿，特別是在品酒學方面"，且是 "法國第二大有機農業"生產地區。

瓦朗斯以米其林三星大廚安妮-索菲-皮克（Anne-Sophie Pic）的餐廳——“皮克之家”（La Maison Pic）而聞名。

馬克龍將以參觀職業培訓學院（Live）來結束他的行程，該學院由路易威登（LVMH）集團為25至30歲沒有任何培訓、文憑和工作經驗的年輕人創建，這一學院得到了第一夫人布麗吉特的支持，她還陪同馬卡龍一起參觀學校。2019年職業學院在巴黎北郊塞納-聖德尼落成了第二家分校，總統夫人4月曾在那裡進行了一次普通文化課的講課。