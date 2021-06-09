2021年法國音樂節將根據嚴格規定舉行

法國文化部宣布，2021年度法國音樂節將維持推出，但各項活動將根據嚴厲的規定進行。

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雖然文化部長此前宣曾布，這項街頭音樂節慶祝活動可以舉行，特別是不需要健康通行證，但加諸於這項活動的協議各項規定，只給了這項音樂節本應有的自發性參與行動極其少的空間。

誰說法國的 “Fête de la musique （音樂節）” 將是一個不受健康規定限制的放鬆和歡樂時刻？ 費加羅報指出，自從文化部長巴切洛特 (Roselyne Bachelot) 說過該活活動將不受健康通行證的約束以來，人們就一直這樣地相信着。 但最終還是有必要考慮到這個該死可惡的病毒和部會所制定的衛生規程。

文化部長巴切洛特說，由於《自發性》是這項法國街頭音樂節的創始原則之一，這也使得 2021 年活動的版本籌畫組織起來特別複雜。 在恢復文化活動過程的同時，也確實必須適應當前的健康衛生狀況，以保護所有人的安全，

超過100人的聚集必須出示衛生通行證

因此，為了儘可能避免人群聚集和控制參與者的流動，該文件要求“所有市政當局、文化機構（表演廳、當代音樂廳、歌劇院、禮堂等）和接受民眾的音樂機構，以及公共機構（ERP） ) ”必須注意，無論是在室內還是室外舉行活動，需要組織籌畫採取座位式音樂活動，尊重儀錶和保持距離的方式。

這項活動協議還說明，規定最大授權的人數規定“將對應於消防安全人數標準的 65%，並且限制一個活動地點，最多不能超過 5000 名觀眾”。 至於著名的健康通行證，它正在公眾辯論中捲土重來，因為只要場地有超過 1000 名觀眾，就需要出示健康通行證，這恰恰與音樂活動最初的用意及計畫是相反的。

今年音樂節將沒有街頭的各種小音樂會的聚集，酒吧也不準提供音樂活動；音樂演奏者全部不準上街頭表演。

與此同時，宵禁時間定在晚上 11 點，對音樂節活動參與者沒有任何容忍或豁免，而且他們必須戴上口罩。 在這篇協議規定文的總結，當局有點帶威脅的口吻指出：“警方將與市政當局和市政警察密切聯繫，以確保遵守由此制定的規則。”