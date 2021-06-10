扇馬克龍耳光的保皇黨面臨18個月監禁

"Montjoie ! Saint Denis !"這句口號可以追溯到12世紀,此後被電影"Les Visiteurs"帶紅，在法國君主主義圈子裡頗受歡迎。這次又在不經意間走紅，是因為扇馬克龍耳光者呼喊了這一口號。圖為Les Visiteurs電影劇照。

6月10日星期四，法國南部瓦倫斯檢察院提請對達米安-塔雷爾判處18個月的監禁。

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這名28歲的保皇黨人士兼中世紀武術愛好者留着長發，戴着綠色眼鏡，已經承認兩天前，是自己在德羅姆地區（Drôme）扇了總統馬克龍耳光，並解釋說自己這麼做，是因為“不喜歡馬克龍上前向他打招呼的方式，不喜歡他這種選舉手段”，而且“馬克龍代表着所有法國腐爛的事物”，“如果我在朝陽下向馬克龍發出決鬥的邀請，我覺得他不會應邀”。被問及成功扇到馬克龍左臉之後，為何要呼喊“Montjoie Saint Denis”這一法國仍是君主制時期的軍隊戰鬥口號，他解釋說，這是因為這句口號體現了愛國。他在喊這一句之前，還喊了“打倒馬克龍主義！”

檢察官阿列克斯-佩林表示，這屬於“蓄意暴力”，“絕對不可接受”，擔心此人會再犯，因為“感受到他充滿了一種冷漠的決心”。

達米安-塔雷爾沒工作，和殘疾女友住在一起，領取福利金度日。他的前科記錄是空白的，司法調查發現他不屬於任何極端政治或者軍事組織，而朋友們也表示，他平日愛好武術與漫畫，還喜歡角色扮演，並不喜歡惹麻煩。但襲擊公務官員，最高可以判3年監禁和4萬5千歐元；檢察官表示，對他做何種判決，受到公眾極大關注與解讀，甚至“在外國媒體都會產生迴響”。不過馬克龍本人周四再次呼籲淡化這件事，表示現在法國的社會緊張度，沒有達到黃背心那種程度，並稱他本人更多感受到的，是法國的活力，與樂觀。他還在“暴力”問題上做了一番演說，稱真正的暴力不是這種耳光，而是受到家暴的女人，殺害女人的伴侶，這些都需要全國打擊。