新冠起源：法國科學家重新朝着來自實驗室的線索調查

為了追查肆虐全球的新冠病毒（ COVID-19）的起源，一些法國科學家正朝着它來自於實驗室的線索重新發動追蹤調查。一些馬賽的研究人員正在推動把《不應該僅堅持病毒是起源於人畜共患病假說》的這個想法合理合法化，另一位聯合發動者乃加拿大病毒學家德克羅利（ Etienne Decroly），而且他還是專門研究冠狀病毒的專家。

廣告 繼續瀏覽後續

一個取名為“巴黎小組（groupe de Paris）”的科學家們，幾個月來一直在研究新冠病毒是從武漢實驗室之一泄漏出來的假設，以解釋導致新冠病毒大流行的起源，這是法國快訊周刊的報道。

一個多種情況的組合

病毒學家德克羅利（ Etienne Decroly） 不僅是病毒專家，而且還是一名冠狀病毒專家。再加上，他還在加拿大實驗室進行了博士後研究，該實驗室專門研究這些病毒的“棘突”蛋白，這是使它們能滲透到我們細胞中繁殖的關鍵。 由於克羅利擁有這些非常尖端的才幹，他能夠快速識別出在 Sars-coV-2 基因組中，出現的一種異常現象。 事實上，這種病毒是薩斯冠狀病毒 家族中唯一擁有一種能夠在人體里通行無阻的萬能鑰匙：這就是科學家們所稱的“弗林蛋白酶裂解位點”。

這行動是由一名加拿大研究員德克羅利與其他4名馬賽研究人員聯合起來，於 2020 年 2 月初發表了他的研究發現。這名研究人員說：“當時，我們認為這是一種自然進化。然後我們深入研究了科學文獻，發現武漢病毒研究所工作的本質是修改病毒，以了解如何跨越過物種之間的障礙，”然後，他開始懷疑一種發生實驗室事故的可能性。

第二個怪事：這一次是被他那位共事、合作無間超過15年的同事布魯諾·卡納爾發現了。 2020 年 2 月 13 日，武漢病毒研究所的科學家們在《自然》科學雜誌上發表了對 2號薩斯冠狀病毒（ Sars-coV-）2的一種描述。“他們展示了一個穗狀花序，但他們並它切割了，採取的方式是為了遮蓋住這個弗林蛋白酶的裂解位點。這些研究人員是最優秀的專家，而這個關鍵點能逃過他們的注意力嗎？ Bruno Canard 提出報告說：“ 對我來說，這是無法解釋通的。”。就他而言，Etienne Decroly 正在繼續他的調查。 在Decroly方面，他繼續自己的調查。在一些生物信息學和系統發育（病毒譜系）專家的幫助下，他確認了 Sars-CoV-2 刺突蛋白的特殊性，因需要做進一步的研究。

“我們想讓科學在這場辯論中說話”

但唐納德.特朗普指控這是中國的陰謀，也就阻止了對新冠病毒起源的任何討論。 而且兩位加上，發表在《柳葉刀》上的一封信支持了病毒起源來自於自然界的說法。

不過，還是需要更多障礙力道才能讓這兩位馬賽科學家真的放棄、撒手不管；他們兩人對這封信的簽署人代表的權威論點感到惱火”。 在他們周圍逐漸聚集了十名法國和外國的研究人員，從現在起他們以“巴黎小組”的代號而聞名。 德克羅利解釋道： “我們想讓科學在這場辯論中說話” ，以嚴格證明不應該擱置任何的假設”。

“巴黎小組” 的科學家們 2020 年夏天在法國醫學/科學雜誌 Médecine/Sciences 上發表了第一篇文章，然後 Etienne Decroly 在 10 月底接受了法國國家科學院 CNRS 的採訪，這引起了很大的轟動，至少在法國電視第二台是這樣。

此後，這個“巴黎小組”定期召開每次長達數小時的視頻會議，俾能一起討論一些懸而未決的問題、剖析線索等等。

他們與其他的懷疑論者交換意見，包括美國人傑米·梅茨爾（Jamie Metzl），他是世界衛生組織人類基因組的編輯顧問，另外也與 Drastic 團體的成員開會，這些成員是一小撮具有各種技能的互聯網用戶，他們因對知識的渴望而被驅使聚集在一起。他們在網上挖掘出有關武漢實驗室活動的文件，提供給大家這些科學家們的反思。

這群科學家們想採取更進一步的做法， 1 月 4 日針對《柳葉刀》去年刊登的這篇文章他們及去了一篇回應文。大遭到拒絕刊登。於是他們分別在3月4日、4月7日、及4月30日發表三封公開信，向廣大群眾拉響警報，聯手在法國世界報及美國華爾街日報兩家媒體聯手刊登文章，譴責世界衛生組織派使命團出使到中國的出差任務，工作不足，以及有必要展開一項調查。