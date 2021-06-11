在法國，已接種至少一針疫苗的人馬上要超3千萬

法新社報道，法國的疫苗接種工作的進展比預計的要快，本周六，法國接種第一針疫苗的人數應該就會達到三千萬人這一象徵性的門檻。法國政府希望夏天仍然能夠保持這一勢頭，以防止今年秋天可能出現第四波疫情。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總理卡斯泰周五在推特上高興地表示說，“明天，將有3000萬法國人至少接種了一針疫苗，這一目標提前3天實現了。僅今天一天，就有超過74萬人注射了疫苗，這是自疫苗接種工作開始以來創記錄的數字。我們正在加速！”

星期五晚上，法國公共衛生局宣布，法國已經有2983萬1千488人至少接受了一針疫苗注射，佔法國成年人口的56.8%。其中，超過1540萬人完整地接種了疫苗，佔法國人口的五分之一。

與此同時，新冠疫情在法國正在迅速下降。周五，法國的新冠重症患者人數是2163人，這是10月19日以來的最低水平。一星期以來，平均的每日新增感染人數則回落到了5千人以下，這是總統馬克龍在10月底宣布第二次封禁時設定的解禁目標。

另據法國衛生部，疫苗接種的速度保持在高位，每天有近40萬人是接種第一針疫苗，50-59歲和60-69歲年齡組的人中，接種疫苗的人數穩步增加，在18-49歲的年齡組中，增長“非常強勁”。

不過，大巴黎地區的衛生局局長Aurélien Rousseau指出，最近預約的人數有所放緩。他星期三發推文說，“在很多疫苗接種中心，都有可以預約的空位置。”他呼籲人們要充分的利用。