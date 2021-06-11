法國宣布結束非洲代號《巴爾可汗》反恐軍事項目

法國在非洲代號為《巴爾可汗（Barkhane） 》的反恐軍事行動宣布結束，這是法國防部長巴赫麗 （Florence Parly）周五指出的。巴赫麗還說，“法國仍然在非洲薩赫勒地區進行一些協助當地軍隊培訓等項目。

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法國女國防部長巴赫麗 解釋說，非洲薩赫勒地區部隊和歐洲《塔庫巴》部隊能夠對聖戰分子作出反應。 她並指出， “法國仍然在薩赫勒地區進行軍事行動，在很大程度上，但它將改變其在當地駐軍的部署及行動”，“目標仍然存在，改變的是方法”。

就在法國總統馬克龍宣布結束法軍在非洲《巴爾可汗 》 反恐軍事項目的第二天，國防部長巴赫麗做出了一些解釋。

巴赫麗周五早上在接受法國廣播及電視頻道 France Info 的採訪時解釋說。 “我們一直說 《巴爾可汗 》 不是永遠存在的，面對不斷要適應恐怖組織的行動，我們的部署及系統必須不斷跟着變化影響力及效果。”

法國國防部長巴赫麗部長回顧了法國國際部隊自 2017 年以來的各項反恐的軍事成果：法國國際部隊目前在薩赫勒地區有駐軍 5,100 名，努力結果， 2020 年 6 月擊斃了伊斯蘭馬格裡布基地組織的重要頭子德魯克德樂（Abdelmalek Droukdel），以及大薩赫勒地區的伊斯蘭國組織“EIGS 的勢力被削弱”，它是聖戰組織的分支。

法國國防部長巴赫麗認為現在是停止這個項目的時候了。法國在當地一直進行培訓操練當地國軍隊，他們越來越多參與反恐，具有作戰能力，這也是讓我們可以變動部署的條件。