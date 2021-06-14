埃爾多安在布魯塞爾和法國總統舉行會晤

6月14日，法國總統馬克龍和土耳其總統埃爾多安在布魯塞爾的談話是在“和平”的氣氛中舉行的。馬克龍表示：兩人的關係有了緩和。兩人在北約峰會前舉行了45分鐘的會面。會後在一次記者會上，馬克龍表示：“這次會議的氣氛是平和的，而且沒有明確道歉的要求，甚至都沒有要求雙方的表達什麼歉意，僅有清楚的意願重新開始合作“。

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此前，法國總統馬克龍表示，儘管與總統埃爾多安存在意見分歧，但應該繼續展開對話。馬克龍指出，他希望與埃爾多安總統討論北約、敘利亞、利比亞、納戈爾諾-卡拉巴赫和法國打擊“激進主義”問題。

馬克龍表示將向埃爾多安講述打擊“激進主義”鬥爭絕不針對伊斯蘭教。他還表示，他還會與埃爾多安探討合作領域問題。

土耳其總統埃爾多安 (Recep Tayyip Erdogan) 14日還表示，他與美國總統拜登 (Joe Biden) 進行了“非常富有成效和真誠的”會晤，這是他在布魯塞爾舉行的北約峰會期間的首次會面。

埃爾多安在布魯塞爾的新聞發布會上說：“我不得不說，我們舉行了一次非常富有成效和真誠的會晤，”並補充說，“土耳其和美國之間的關係沒有問題。是不可逾越的”。