馬克龍：G7不是敵對中國俱樂部 是與中國能合作盡合作的民主聯合

6月13日的一場G7峰會記者會上，法國總統馬克龍對法方眼中本次峰會的幾大重點做了闡釋，其中包括：短期內達成全球疫苗團結，獲取多邊主義的有效成果，捍衛民主社會的可靠度等等，當中提及中國和俄羅斯，並強調了G7並非敵對中國的俱樂部，而是希望與中國，能合作盡合作。

廣告 繼續瀏覽後續

有關“捍衛民主社會可靠度”這一部分，馬克龍做了詳細闡述，首先他指出，“我們這種自由開放的民主模式目前遭受着風險。風險首先來自效率問題，這是針對我們的國民而言的效率問題。我們這些民主體，現在還能夠產生讓尤其是中產階級繁榮發展的經濟增長嗎？這些民主體，還能否給出能夠應對氣候挑戰，技術挑戰，人道挑戰的聯動應答？這些民主體，面對我們的挑戰，還能否給出團結的答案？”對此，他表示，相信良性動能已經產生，能夠“讓這一多邊主義機制有效運轉，朝着這條路走下去”，亮點包括G7國家的12萬億經濟恢復金，抗擊國際不平等，增加非洲國家特別提款權等等，並指出歐盟作為一個經濟和政治整體，與美國互相尊重，承認差異，共同合作的重要性。

更進一步，有關和其他重要國際角色扮演方的關係處理問題，馬克龍舉例提到了中國和俄羅斯，指出：“我們可以看出，我們與俄羅斯這種變得不再自由派的民主體之間的差異，還有我們與其他非民主強國之間的差異，例如中國。但我們有着共同的意願，那就是不會向任何天真的想法讓步。因此要通過與美，日等合作，在技術領域達到能讓歐洲獨立的水平，並且走出一條真正獨立自主之路，面對挑戰，創造增長…因此，我要說清楚，G7不是一個敵對中國的俱樂部，七國集團是由多個民主體組成的整體，這個整體希望與中國在各個領域進行合作，我們打算和中國在其同樣願意的任何國際事務上合作，包括氣候，包括真正願意去遵守國際貿易規則，包括髮展政策，管理非洲債務等等問題…中國是個經濟上的競爭者，我們期待中國百分百尊重世貿組織的規則，對於世貿組織規則，我們都集體遵守，且願意遵守。與中國這樣的強國，我們還有一些分歧，我們也承認這些分歧的存在，比如強迫勞動，還有人權”，“我們的意願是，接受這一關係框架，但不誇大之，而且正相反，G7的作用是提出一個積極的日程表，在各處發展我們的價值觀，獲取積極的回應，實現我們的目標”。