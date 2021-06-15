對歐盟葡萄酒加征25%關稅決定被擱置

美國和歐盟擱置了對歐盟葡萄酒加征25%關稅的決定。法國葡萄酒和烈酒出口商聯合會(FEVS)對上述決定表示歡迎，同時希望針對這些懲罰性關稅的貿易糾紛最終得以解決。

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法國葡萄酒和烈酒出口商聯合會15日在一份聲明中指出：好幾個月來，該聯合會一直呼籲利益相關者能夠中止不公正的懲罰性關稅，對酒業造成了巨大的壓力。出口商聯合會還呼籲法國政府能夠兌現一年來的補助承諾。

2019年10月18日，美國對歐盟部分進口商品的懲罰性關稅開徵。其中，對進口自歐盟的飛機加征10%特別關稅，對葡萄酒、奶酪和威士忌等其它歐盟商品加征最高25%特別關稅。德國的葡萄酒業和工具製造企業也受到影響。10月初，因歐盟對飛機製造商--空中客車提供不當補貼，世界貿易組織批准了這一懲罰性關稅，允許美國對價值75億美元的進口自歐盟的商品加征特別關稅。

美國與歐盟之間的貿易關係原已因華盛頓對鋼鋁徵收懲罰性關稅而受累。特朗普總統還威脅對歐洲汽車加征進口稅。這樣的懲罰性關稅將尤其打擊到德國生產商。

2004年，美國政府指控德、法、英、西對空中客車公司不當提供補貼。圍繞飛機進口的爭議由此開始。