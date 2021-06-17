法國今結束強制戴口罩 反對黨諷乃選舉逼近策略

法國今日（17日）結束強制戴口罩措施。反對派嘲諷說，地方選舉臨近了，這是一種選舉策略。 某些政治人物認為這項措施的宣布，《很難看不到》在宣布這項強制措施的結束與三天後即將舉行第一輪地方選舉之間的一種關聯性。

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法國人終於可以喘口氣了！ 從 6 月 17 日周四起，除某些特定情況外，民眾外出不再強制戴口罩。 某些政治人物首先將此視為一種選舉策略，而這一決定是在周三，也就是距離地區選舉第一輪投票日的前四天獲得批準的。

法國極右派民族陣線，現今的民族團結黨（RN）政治人物巴爾德拉（Bardella） 周四早上在RTL電視台上嘲諷說，這很難叫人看不到有一種關聯，地方選舉是一大因素。

這位法國極右派政黨--民族團結在大巴黎地區地方選舉參選人名單的領頭人巴爾德拉提醒大家說：“已經有幾個星期了，他們向我們解釋說不會立刻撤銷這項強制戴口罩的規定。”。他還強調說：“然後似乎是碰上了最大的巧合， 在距離地區選舉的前四天，我們被告知宵禁結束了，戶外強制戴口罩的規定也結束了。”

他嘲諷說：“也許他們還將向我們宣布要降低課稅、停止接納移民、並在刑事案件上拴緊螺絲......保護民眾安全”

另一名右派政治人物，上法蘭西地區即將卸任的大區主席貝爾特朗 （Xavier Bertrand ）也在France Info 電視台節目上打趣說，他 “沒有上當”。並譏諷說： “我要對第一輪地區選舉表示感謝！”那麼“下周我們會有什麼禮物嗎？” 因為我們還有第二輪選舉！”，他同時也指出這個措施《帶來了好處》，因為《法國人想要呼吸》”。

另外，右派的共和國黨（ LR） 在布爾格涅-法蘭西-孔特的本次地方選舉名單領頭人普拉特雷在推特上也諷刺說：“很高興終於在街上彼此打招呼時，可以看到人們的笑容了！ 的確是，我們應該早點組織選舉活動，政府應該早就想到結束強制戴口罩了。”

法國健康部長韋蘭在全天候新聞電視台 BFM TV上倒是把這些反對黨政治人物的嘲諷掃的乾乾淨淨，他說：“我完全不相信法國人可以想象，我們竟然會根據選舉來製造出風雨、製造好天氣，這是沒道理的說法。”