法國就業輔導處網站120000名失業者個資遭黑客入侵

根據法國《就業輔導處 （Pôle Emploi） 》 稱，大約120,000 名登記失業人員的個資數據被黑客入 侵 。就業輔導處警告求職者要注意，可能存在網絡釣魚，並已開始通知那些個資數據被泄露者。

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根據專業網站 Zataz 上周末透露，120 萬，是個驚人的數字，這些求職者的個資數據遭到黑客入侵，並在一個論壇上出售。該網站表示， 根據我們的信息，它坐落在 le Darknet 黑網上，而且為人所知的，它在那裡進行一些不光明磊落的交易。 這足以引發電訊運營商的恐慌，導致失業者極為焦慮。

據上周五就業輔導處老闆巴瑟勒 （ Jean Bassères ）的服務部門，在國家信息系統安全局的協助下展開的調查的初步調查結果顯示，這項個資盜取所涉及的受害人數將比最初設想的人數少十倍。

換句話說，大約涉及了 120,000 人失業，這已經很多了。 不過，至於遭到網絡攻擊的假設，他們暫時擱置一旁。這個服務部門指出， “這種泄漏應該是人為引起的，但在現階段尚無法確定黑客的來源。 ”

6 月 10 日，也就是就業輔導處確認這項黑客事故的日期。該數據庫的銷售報價以 1,000 美元（約 840 歐元）的價格在線上發布，並在周末撤回。

資遭黑客入侵的失業人士已經接到通知，

就業輔導處指出， “用戶名、密碼、社會保險卡號碼和付款信息不包括在被泄露的數據內容。但該處警告求職者可能存在網絡釣魚。 “雖然在補償金方面沒有風險，也沒有在 該處網頁Pole-emploi.fr 上訪問人們個人空間的風險，但建議有關人員在面對欺詐性推薦工作機會時保持警惕。並建議他們通過電子郵件或簡訊或就業輔導處外掛的網站，來更新他們的現況。 ”

這意味着在向僱主開放的空間中所顯示的登記失業人員的“個人資料”數據依次受到關注。 資料包括了姓氏、名字、電話號碼、電子郵件地址、家庭住址、專業經驗、前僱主的姓名、及所獲得的文憑。

這個單位說，他們在周五到周六晚上對就業輔導處的 Pôle Emploi 軟件進行計算機更新時收到了黑客攻擊的警報，因此黑客是選擇在計算機脆弱的時候進行入侵，

具體來說，事情的發生，是黑客創建了一個虛假公司賬號 Siret 公司帳戶，然後可以進入所有失業者的個人資料，當時就業輔導處並沒能夠及時監控這個賬號而導致這個結果。