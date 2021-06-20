法國人選新總統前的試水：極右翼主導？投票率新低？

距離法國總統選舉不到一年，本周日，法國舉行第一輪大區選舉。本次選舉由於正值新冠疫情肆虐，因此各個派別並沒有大規模開展競選拉票活動。

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法國本次大區選舉的投票站於上午 8點開放，該選舉因新冠危機而推遲了三個月舉行，兩輪投票分別定在6 月 20 日和 27 日。這一次，大約 4千8百萬法國人被政府鼓勵去投票，選出法國本土13個大區和兩個海外大區的代表，任期六年，他們負責的領域涵蓋公共交通，大學和高中，或地區發展等。

然而，根據民意調查機構的預測，大區選舉時，民眾投票熱情應該不會特別高。比如2015 年的第一輪棄權率接近 51%，今年的棄權率可能飆升至 60%。到今天中午，只有12,22%的選民投了票。不過，這次大區選舉因距離明年總統選舉很近，被視為總統選舉的一次民意試水，各黨派也十分重視。

2017 年的總統大選中，決戰入圍者，極右翼的瑪琳-勒龐風頭正盛，尤其是棄權率趨於高漲的情況下，她的獲勝幾率更是大增。與此同時，她的競爭對手馬克龍，和馬克龍的團隊還非常年輕，沒有任何真正的政治基礎，處於不利地位。

法國索邦大學政治學教授皮埃爾-勒菲布爾分析認為，選民的棄權率越高，極端黨派的獲勝記錄就越多。有研究機構也表示，馬克龍在2017年那場對決當中，和極右派沒有拉開特別大的距離，而在為數不多的和民眾的直接接觸當中，出現過許多次緊張現象，包括被人扇耳光。另外，馬克龍中間派共和運動黨的前景看起來不是很樂觀的另外一個原因：該黨成立僅四年，因此在 2015 年大區選舉時並不存在。另外該黨面臨著部分民眾對馬克龍政策的幻滅，包括支持黃色背心的農村選民。

2017年總統大選之後，法國左派分崩離析，執政黨仍然年輕，右派在如何對待極右派的立場上態度無法統一，這些都為極右翼開闢了獲勝的可能。而本次大區選舉，法新社指出，極右派非常有可能首次在法國造成統治多個大區的局面，而非像以往那樣，成為其他傳統大黨的陪襯。