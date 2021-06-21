法國地方選舉後果 馬克龍對決勒龐前景破局？

法國總統馬克龍的前進黨本次法國大區第一輪選舉戰績微弱，左右翼通吃戰略受挫，左翼尤其右翼還在頑強抵抗。右翼共和黨以得票率29%位居榜首，社會黨及左翼聯盟有望繼續執掌五個大區，民調三番五次預告的2022年馬克龍對決瑪琳娜.勒龐模式似乎有了問題。

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馬克龍深知地方選舉對其部下困難重重，因此有意與本次大選保持距離，選舉結果至少讓他可以欣慰的是，民調設定的他的主要政治對手--勒龐領導的極右翼國民聯盟遭遇重挫，儘管該黨遠遠領先於前進黨，得票率僅19%，比上一次地區選舉落後9個點。而且，上一次極右翼第一輪在六個大區領先，本次只在普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區領先，比右翼共和黨候選人多出4個點，為避免極右翼執掌大區，該區位於第三的以綠黨為主的左翼聯盟已宣布退選。

這次選舉的一個重大特點是投票率空前低，差不多三分之二的選民拋棄了票箱，這使得解釋本次大區選舉對未來總統大選有多大程度影響非常困難。但是，右翼共和黨與左翼社會黨第一輪投票結束後都處於有利位置，那麼，民調預告的明年總統大選第二輪馬克龍對決瑪琳娜.勒龐的場面還會出現嗎？

獲得很高比分的兩位右翼人物--上法蘭西大區議會主席貝特朗與法蘭西島大區主席佩克萊斯第一輪選舉在各自領地遙遙領先，他們的成績或可成為他們通往競選總統之路的跳板，因此有可能是馬克龍-勒龐二人轉的潛在挑戰者。

前進黨的戰略原本不在於奪取大區，而在於在第一輪選舉獲取相當的票數，從而在指向第二輪決選的談判中迫使決戰雙方都來全力爭取，但第一輪結果顯示，他們已不可能像他們所指望的那樣成為不可或缺的反國民聯盟的中樞以及造王者。

愛麗舍宮競選戰略的失敗還在於，為了抵禦貝特朗的影響力，馬克龍向上法蘭西派出至少五名部長參選，國務秘書洛朗·皮耶塔澤夫斯基還是領頭人，但他的得票率甚至不足於跨入第二輪的門檻。政治學者布魯諾.格泰斯評論：如同市政選舉所呈現的，遺老們各在其位，新大陸遙不可期。

不過一位馬克龍總統的親信寧願相信：大區選舉的第一個教訓是歷史性的缺席率，原因可以有兩個，一是疫情形勢，一是大區的功能並不廣為選民所知；第二個教訓是國民聯盟大舉倒退，遠遠低於民調預期。他還表示，前進黨將在第二輪支持那些最有能力抵抗國民聯盟的政黨。

馬克龍最近數日在幾個省區視察，主題都與日常生活有關：旅遊、閱讀，重新開放餐館等等，星期四，馬克龍不失時機地訪問了上法蘭西，但他重複表示自己並未參與助選。格斯泰分析，歷史性的棄權率標誌着馬克龍試圖讓政治與法國人和解的努力的失敗。在總統選舉之外，紮根基層，選民優先選投任期屆滿的大區主席等等都凸顯了前進黨缺乏根系的困境。

一位馬克龍的親信對法新社表示，總統正在思考參選部長平庸的選舉結果，這增加了外界有關政府準備改組的猜測。

另外一位政治學者莫羅認為第一輪選舉結果對馬克龍和執政黨無疑扇了一記耳光。他認為，那種摧毀傳統右派，使得2022年馬克龍對決勒龐的戰略遭遇了失敗。他認為，多數選民反對的2022馬克龍對決勒龐的前景，這一前景現在看來似乎愈來愈遠了，這是因為三種因素造成的：政治人物遭遇嚴重信任危機；支持勒龐突起的勢力缺席；傳統右派照常存在。

馬克龍總統2022年的競選戰略，仍應是超越黨派，包括超越他的前進黨。在結束一輪外省視察等親民活動後，馬克龍計畫在7月中旬推出一個在剩下的總統任期內的執政計畫，馬克龍的周邊人士透露，總統將提出一個超越2022的計畫，如果他決定連選，他們相信這極可能就是他的競選綱領。