法國社保局赤字因新冠創歷史新高 計畫2022節約10億歐元

法國社會保險局因新冠疫情面對歷史新高赤字，計畫至2022年將節約10億歐元。這個負責法國民眾健康保險的單位在面對因新冠病毒危機造成其歷史性赤字，該局提出其控制支出的途徑，改進目標是針對醫生處方、醫療運輸，並打擊作假和欺詐。

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目前，法國社會保險局支出的水龍頭仍保持打開狀態。根據該局預估，2021年的赤字將超過310億歐元，並預測2022年只能有一個微弱的節約計畫，也就是結果將與2021年公布的節約目標一樣多。

肆虐全球的新冠病毒危機長期攪擾、顛覆了法國國民健康保險基金（CNAM）的前景，它放棄了擰緊螺絲，而此際正值其開支暴增，但收入卻下降局勢。

法國社保局在 6 月 25 日星期五公布的社會保障融資法案 (PLFSS) 之前，提交給政府和議會的年度報告“開支費用和收入”文本中，該機構提出了執行單據，俾能“革新其風險管理戰略”以及改進”醫療保健系統的效率”。

國民健康保險基金 CNAM 制定了一份包含 36 項提案的清單，以節省這 10 億歐元，在新冠疫情爆發前預定的 2020 年的目標是節省 20.7 億歐元。

在藥物處方方面

在這些建議的第一個目標是：促進對於某些類型藥品的更佳地使用（如治療糖尿病藥物、止痛藥、抗抑鬱症藥物等），預計可節省 4.9 億歐元。

醫療保險特別依賴生物仿製藥品的處方，這比原版藥品便宜約 30%，以限製成本。醫生將因使用這些藥物而獲得經濟上的獎勵，在某些情況下，藥劑師將被允許提供替代性的藥品。

第二是加強病患交通費支出的效率（2020年43億歐元），增加衛生單位車輛的空間充分利用，以減少排碳量，社保局打算髮展醫療車輛共乘制度，這方面2022年將可節約9000萬歐元。

加強監管醫療發票，杜絕有發票錯誤的風險甚至發票作假，配套是在源頭就施以宣導教育，以期能節約8000萬歐元。

其次是，預計從九月起，開始打擊社會福利欺詐，加強監控及制定處罰方式。以期能節約1.5億歐元 。

盡量發展無需住院的“救護車”上施行手術，這項目不再包含在成本節約計畫中。

法國民眾的抑鬱症等的精神科疾病因新冠疫情而有普遍嚴重加劇現象。社保局因此將其列入主動早期發掘項目，提供病患精神健康的初期治療。

社保局也動員策畫健康資料的透明化，提供家醫科醫師窮病患的醫療資料，俾能改進醫療照顧品質。