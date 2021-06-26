法美協調非洲薩赫勒反恐立場 布林肯表支持

美國國務卿布林肯歐洲之行重要一站，是訪問巴黎。布林肯會見法國外長勒德里安，會談涉及多項議題。法國因應馬里局勢變化而改變持續多年的非洲薩赫勒地區反恐戰略，並從當地撤軍。美國表達了支持，希望與法國推動新的戰略合作。

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據本台報道，美國國務卿布林肯在巴黎會見了法國同行讓-伊夫-勒德里昂，雙方特別討論了在薩赫勒地區打擊恐怖主義的問題。法國總統馬克龍總統稍早宣布馬里的巴克漢行動將深刻轉變。這一變化不應質疑美國在該地區的支持。

據美國國務卿安東尼-布林肯昨天發表強有力的聲明，"我們在薩赫勒地區是強有力的合作夥伴，這種夥伴關係將繼續下去。" 這是布林肯今年早些時候被任命為國務卿後首次訪問法國。安東尼-布林肯做出安撫，因為前總統唐納德-特朗普就在幾個月前威脅說要從西非撤出美國軍隊。美國新任國務卿表示，新政府不會讓法國在薩赫勒地區失望。布林肯說，"我們贊同這樣的觀點：建設當地合作夥伴的能力--以便他們能夠自己領導反恐鬥爭--這是正確的做法。但我們將繼續支持法國在該地區的持續努力。"

法國外交部長讓-伊夫-勒德里昂對美國的支持表示歡迎。此時法國剛剛宣布對馬里的 "巴克漢行動 "要做深刻的改變。"法國外長說："我們正在走向一種新的運作模式，少一些預設，但多一些合作，多一些薩赫勒地區當地化。因此，Barkhane行動將順利撤退，讓該地區各國家軍隊佔據更多席地，同時向他們提供支持和培訓。拜登政府表示支持這一立場。美國國務卿稱，"我們贊同這個觀點，"布林肯說，"我們必須邁向當地合作，建設薩赫勒當地的夥伴能力。"

儘管法美在原則上是一致的。但在軍隊增兵數量與方式上，卻沒有任何消息傳出。這個主題是薩赫勒五國集團聯合部隊項目的核心，也一直是巴黎和華盛頓之間有爭議的問題。

在多個場合，法國總統馬克龍要求聯合部隊獲得聯合國第七章的認同與支持，以確保可持續的資金。美國一直拒絕此類解決方案，美國更傾向於與每個薩赫勒國家簽訂雙邊協議。不過，昨天，當被問及此事時，安東尼-布林肯否認了這一點，但向他的薩赫勒夥伴保證，美國支持他們國家的發展。

在本周發表的一份公報中，彙集了約30個民間社會組織和非政府組織的薩赫勒公民聯盟認為，法國Barkhane的撤出首先是一個重新思考並重組薩赫勒地區打擊恐怖主義的機會。該組織特別呼籲放棄全面安全的方法，這種方法經過八年多的干預，現在已經顯示出其局限性。薩赫勒地區的居民繼續遭受痛苦，並為這場衝突付出了沉重的代價。因此，我們必須採取一種方法，將保護平民人口、加強人道主義發展援助[...]。

剛剛在布魯塞爾舉行的為期兩天的峰會上，27個國家元首和政府首腦希望重申他們的支持，至少目前是一個意向性聲明。

儘管法國決定結束巴克漢行動，但歐洲人說他們希望繼續支持G5薩赫勒聯合部隊和國際任務：聯合國和歐洲軍事訓練任務EUTM。瑞典和荷蘭總理也認為，由於北約離開阿富汗，更多的歐洲國家可以參與到薩赫勒地區，這將自動釋放出部隊和資源。所有參與聯合國維和馬里穩定行動Minusma或EUTM的歐洲人都確認了他們的承諾，法國總統馬克龍對此感到欣慰。他說，其他九個歐洲國家已經確認，他們將與法國一起加入非洲反恐的歐洲聯合部隊。據馬克龍說，“而且我得到了幾個成員國非常明確和清晰的支持。在這個問題上，歐洲人有一個真正的認識水平，明確支持法國的承諾，理解法國正在進行的改變過渡，並願意與我們一起在良好的水平上保持承諾。"

據報道稱，然而，法國與其歐洲夥伴之間的立場顯然存在分歧，因為儘管馬克龍堅持批評西非經共體在馬里危機中的態度，但27國卻祝賀西非經共體對馬里過渡的承諾。