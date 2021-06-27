巴黎舉行同性戀者自豪遊行 從郊區進發

約3萬人周六前往巴黎市中心參加 "自豪者遊行"，遊行第一次選址巴黎北部近郊邦丹出發，這是自1977年以來首次在法國首都郊區開始遊行。邦丹是巴黎居民稠密，多為工薪者聚集的區份。據組織者解釋，其目的是讓人們了解，同性戀者們並不都住在沼澤老區Marais的複式公寓里，而也住在郊區。

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據法新社發自邦丹的消息說，約3萬人周六前往巴黎市中心參加 "自豪遊行"，在遊行從Pantin開始，最後到達共和République廣場。此次遊行邀集Inter-LGBT即女同性戀、男同性戀、雙性戀和跨性別者參加。

據參加者說，從邦丹出發，讓郊區的人也認識知曉他們的存在與訴求，這也是政治性的。

"自豪遊行"連年在法國甚至世界各地都舉行。據一位第一次來巴黎遊行的參加者說，去年在里昂，因為新冠肺炎病毒疫情而取消了遊行，前年則是因為雨下得太大而作罷。通常，巴黎的同性戀者自豪遊行規模更大。

據中央社報道稱，首度從勞工階級郊區出發，巴黎同志遊行展現包容。根據法國警方說，26日約3萬人在巴黎參加了一年一度的同志遊行，這是這項遊行首次從法國首都巴黎屬勞工階級的郊區出發。

繼歐洲針對不同國家對LGBTQ權利的差異作法發生爭執之後，全球各地城市這個周末都有同志遊行登場。

該報道說，在匈牙利通過一項爭議性的法案、禁止校園內傳播LGBTQ相關內容後，17個歐盟成員國領袖24日在連署信中宣布，他們支持捍衛LGBTQ人士的權利。他們在信中譴責“基本權利面臨的威脅，尤其是對性取向的不歧視原則”，但並沒有直接點名匈牙利。