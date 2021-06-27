法國大區選舉今辦第二輪 投票有幾人？

法國大區選舉今天是第二輪投票，投票箱在等待選民的到來。而由於近67%的選民未能參加上個星期天的第一輪地區選舉，棄權率達到了歷史最高水平。本周日，6月27日，法國人會去他們的投票站嗎？這是懸在這一天的地方選舉中的主要問題。

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法國今天氣象條件多樣，巴黎預報有雨，但也是不熱不涼。天氣不應當是選民不去投票的一個因素。會有幾人去投票？據本台今天報道稱，這就是第二輪的巨大不確定性：法國人是否會再次大規模地對投票箱生悶氣？投票的呼聲會被聽到嗎？

近4800萬選民應該在本周日參加法國第二輪地區和省級選舉的投票，此前的第一輪投票以創紀錄的棄權率為標誌。事實上，根據內政部的數據，上周日，66.72%在選舉名單上登記的法國人沒有參加投票。

由於新冠肺炎大流行病而被推遲，6月20日和27日的投票更新了目前由右派、中間派和社會黨掌握的12個大區的行政機構。

本周，候選人和政黨派別工作人員動員起來呼籲投票，將競選重點重新放在地方問題上，而不是像第一輪之前那樣放在全國性問題上，試圖解釋這些選舉對法國人日常生活的影響。政府甚至在社交網絡上發起了一個溝通閃電戰，試圖激勵年輕人，他們的棄權率甚至比普通人的棄權率還要高：高出近20個百分點。

據由Odoxa研究所進行的一項調查顯示，低投票率不僅是由於周期性原因，例如與新冠肺炎病毒健康危機有關，而且每兩個人中就有一個棄權者是由於 "不信任"，對這次選舉或對政治提議 "不感興趣"。所有政黨都在不同程度上受到影響，如果它在第二輪中繼續存在，可能會對選舉結果產生影響。

據該報道，這次選舉的利害關係之一是由瑪麗娜-勒龐主持的國民大會有可能在其歷史上首次領導一個大區，而其候選人蒂埃里-馬里亞尼上周日在普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸獲得了勝利。

即將離任的上法蘭西省主席澤維爾-貝特朗（Xavier Bertrand）、法蘭西島省主席瓦萊里-佩克雷澤（Valérie Pécresse）和奧弗涅-羅納-阿爾卑斯省主席洛朗-沃基耶（Laurent Wauquiez）都有希望他們可能連任。其中作為愛麗舍宮競選的跳板，澤維爾-貝特朗已經在競選中。

在左翼，地區選舉的結果將使人們了解社會黨和生態綠黨之間的力量平衡，他們在一些地區為第二輪選舉而結盟，而且梅郎雄的法蘭西不屈服Insoumis也加入了左翼的聯盟。

據評論，這些選舉的結果將為2022年春季總統選舉前十個月的政治格局提供一個鳥瞰。