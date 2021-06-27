法國選民悠哉 仍是懶得去投票

法國今天舉行地方選舉第二輪投票。至6月27日星期日中午，法國第二輪地區選舉的投票率為12.66%。這一比率幾乎與6月20日的記錄相同。

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據本台報道稱，在今次地方選舉第一輪創紀錄的棄權率後，今天第二輪投票率並不讓人樂觀。

第一輪高棄權率被指有利於即將離任的社會黨人和右派共和黨LR候選人，但極右的國民大會還是希望在總統選舉前一年贏得其歷史上第一個大區。

根據法國內政部剛剛公布的數字，周日中午法國大區和省選舉的投票率為12.66%，與第一輪選舉（12.22%）幾乎相同，比2015年12月的大區選舉（19.59%）低7個百分點，比2015年3月的省選舉（15.72%）低3個百分點。

這種低願望率再證實了在總統選舉前10個月的第一輪雙重選舉中已經顯示的創紀錄棄權的擔憂。