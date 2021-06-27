法國首現兩人Delta病毒死亡病例

感染力更強、致死率更高的Delta變種病毒在全球快速擴散，法國26日宣布南部熱爾省（Gers）首見Delta病毒致死的2起案例，死亡都沒有接種過新冠疫苗。熱爾省正在檢測，是否有大面積傳染情況發生。

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地區醫療衛生署（ARS）啟動“即刻防疫行動計畫”以“避免疫情再起”，同時向法媒表示，病毒沒有區域邊界，並提醒周邊省份朗德省（Landes）設法控制“Delta病例激增的趨勢”。

兩名病逝者均尚未接種疫苗，年齡分別為42和60歲，且健康皆存在風險因素。地方衛生組織指出，目前還有其他疑似病例正在調查及追蹤接觸史。

世界衛生組織（WHO）警告，源自印度的Delta病毒是迄今傳播速度最快、最強的病毒株。法國政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal） 表示，目前法國確診案例中，“有9%到10%感染Delta變種病毒，和上周相比大幅增加”。

法國流行病學家科斯塔利亞拉（Dominique Costagliola）27日接受歐洲第一電台（Europe 1）時表示，Delta變種很可能成為法國主要確診病毒類型。

科斯塔利亞拉說：“我們看到朗德省就是這樣的情況，那裡Delta變種病毒佔新增確診病例的70%。千萬不要以為疫情已經結束”。朗德省上周Delta變種病毒病例只佔總確診人數的30%。總理已經部署7日的檢測防疫措施。

醫界擔憂Delta變種病毒株肆虐，同時施打疫苗速度卻又慢了下來。為激勵年輕人接種，法國部分城市如尼姆（Nîmes）也仿效其他國家，推出打疫苗送禮物的活動。18到25歲施打者可獲得聽音樂會或看電影的禮券、交通卡等文化活動鼓勵。

《回聲報》（Les Echos）27日報導，面對激增的Delta變種病毒確診人數，法國與德國開始憂心日前已鬆綁的邊境與旅遊規範。

根據《回聲報》指出，24日歐盟峰會上，德國總理默克爾（Angela Merkel）指責葡萄牙對疑似帶來Delta變種病毒的英國遊客大開國門。

法、德兩國也對希臘表達不滿，因為該國接受施打俄羅斯和中國疫苗的遊客，而歐盟對這兩國的疫苗效用仍存有爭議。