法國極右領導人瑪麗娜·勒龐遭遇急剎車

在剛過去的法國大區議會和省議會選舉中，法國極右政黨國民聯盟黨遭遇挫折，瑪麗娜·勒龐的上升勢頭遭到遏制。

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在剛過去的兩個周日，法國進行了省議會和大區議會的選舉，此次選舉的一大特點是三分之二的選民都沒有前往投票站投票。在選民大量棄權的背景下，瑪麗娜·勒龐領導的國民聯盟黨沒有贏得任何一個大區，也沒有贏得任何一個省份。而且，和2015年的同一選舉相比，瑪麗娜·勒龐領導的國民聯盟黨的得票數量都在普遍下降。

在國民聯盟黨寄予厚望的普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區，該黨的被稱之為是“開放的”候選人、前共和黨籍的Mariani最終只獲得了42.7%的選票，而他的對手共和黨的候選人Muselier則獲得了57.3%的選票。

國民聯盟黨在地方選舉中的挫敗讓其領導人瑪麗娜·勒龐沒有了展示其執政能力的地方，並引發了眾多的批評的聲音，批評者不僅批評國民聯盟黨的內部運作，也批評瑪麗娜·勒龐的讓該黨“變得普通”的策略。

法新社的報道指出，瑪麗娜·勒龐的願望是通過在市政選舉、省議會選舉和大區選舉這樣的地方選舉中贏得越來越多的民選代表席位，從而像“登山”一樣，最後在總統選舉中取得勝利。

也正是為未來執政做準備，瑪麗娜·勒龐把她的政黨的名字從國民陣線改為國民聯盟，以顯示，其政黨不僅僅只是一個“抗議”的反對黨，而是已成為一個可以“執政”的政黨。