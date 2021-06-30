法國宣布 7月7日起入境外國遊客新冠篩檢將自費

法國政府宣布，7月7日起入境法國的外國觀光客接受新冠病毒檢測，需要自己支付費用；在此之前，來

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法國政府發言人加布里埃爾·阿塔爾 (Gabriel Attal) 表示，這項新冠病毒的核酸檢疫測試PCR將收取“高達 49 歐元費用，抗原檢測則收費29 歐元”。

發言人阿塔爾周三（30日）晚間在回聲報上線的訪談視頻中指出，自7月7日起，對於那些入境法國的外國觀光客，在接受新冠病毒檢測時，不再是免費的，他們將需要自己負擔這些檢測費用。

阿塔爾先生還補充說：“對於核酸檢疫測試PCR，將向這些入境法國的觀光客收取49 歐元費用，抗原檢測則收費29 歐元”。

對於阿塔爾來說，這是一個互惠原則的問題，他說：“因為在大多數國家，對於前往旅遊的法國旅客，做這些檢測都是要自己付費。而且，到我們這裡來的遊客，顯然是有健康通行證的。”

根據巴黎人報周三晚19時35分，引述報道法國公共衛生部記錄的最新數據 ，當天法國新冠新增死亡人數25人，新冠住院病患人數繼續下降。 本周三，新冠住院人數總共有 8,541 人，其中 1,204 人在重症監護室。 比前一天還少。

新冠疫情危機“應該讓歐洲蘇醒過來”

法國經濟部長勒梅爾在里斯本舉行的經濟重啟峰會上表示，新冠疫情危機“應該讓歐洲蘇醒過來” 才能扮演一個領導者的角色。

他說， “這場新冠疫情大流行可以被視為一個機會。”他並補充說，歐洲目前必須做出“戰略選擇”來定奪其未來。

他提醒說，“我相信現在是歐洲”盡一切可能保持領導地位的最好時機。而此際，歐盟正在與主要創新來源的中國或美國競爭而且正在失去優勢。。”

這次重啟復蘇峰會結束了葡萄牙擔任歐盟理事會主席的職位，峰會強調需要促進投資，這將保證歐盟成為世界的領導者，特別是在氣候轉變和數字的領域。