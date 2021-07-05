法國司法部長收傳票 或涉利益衝突調查

法國司法部長埃里克-杜邦-莫雷蒂已被傳喚，將於7月16日出庭接受指控，調查他在司法部的政府工作與他以前的律師身份之間可能存在的利益衝突問題。60歲的埃里克-杜邦-莫雷蒂說他對此心情平靜。法新社引述消息說，埃里克-杜邦-莫雷蒂因令人生畏的身材和聲音，他贏得了140個無罪判決，並贏得了一個綽號："無罪判決者"。此次調查或與早前他擔任前總統薩科齊司法案辯護律師時的案件有關。

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法新社今天報道稱，一位接近此案的消息人士周一告訴法新社，法國司法部長埃里克-杜邦-莫雷蒂（Eric Dupond-Moretti）已被司法傳喚。他將接受法國共和國法院（CJR）的法官審理，該法院是法國唯一可以對政府成員在行使職責時的犯罪行為進行審判的法院。

據接近此案的消息人士透露，上周四，作為調查的一部分，在對司法部進行罕見的搜查時，傳票遞交給了司法部長。司法改革委員會的三名法官星期四對司法部的房舍進行了15個小時的搜查。司法部長的一部電話，有着與他的不同合作者的郵件，均被搜查者載走。

在三個法官工會和反腐敗協會的投訴下，法國司法1月份開啟了涉及"非法獲取利益 "進行調查。上述指控者指責杜邦-莫雷蒂利用其司法部長的職務之便，干預他之前擔任律師的案件。

60歲的埃里克-杜邦-莫雷蒂在《星期天報》（JDD）上說，他 "非常平靜"，並譴責這些工會為了 "司法部長換入 "而進行的串演。

埃里克-杜邦-莫雷蒂被指媒體曝光率極高，說話心直口快，也習慣於上電視機，甚至在2019年開始登台演出，埃里克-杜邦-莫雷蒂可能是法國民眾最熟悉的刑事律師。憑藉他的 "大嘴巴"、令人生畏的身材和聲音，他贏得了140個無罪判決，並贏得了一個綽號："無罪判決者"。

埃里克-杜邦-莫雷蒂還是兩個孩子的父親，與加拿大歌手伊莎貝爾-布萊（Isabelle Boulay）結為夫妻，這個重度吸煙者一年前被任命為司法部長令所有人吃驚。