法政府將把未接種疫苗病患名單通知其家醫科醫師

法國國家信息自由委員會(Cnil)通過一項決定，將把那些未接種新冠疫苗民眾的名單發送給他們個人的家醫科醫師。然而，該委員會也表示，必須提供“強有力的保證”來規範這一措施。

廣告 繼續瀏覽後續

為了能夠實施這項措施所做的倒數第二階段的準備工作已大功告成。 7 月 7 日周三，國家信息自由委員會(Cnil)通過決定，將把那些未接種新冠疫苗的患者名單發送給他們的家醫科醫師。這一步驟也是行政部門為了能夠加強其旨在告知和說服那些尚未接種任何一劑量的民眾，所強烈依賴的一重點工作。

具體來說，政府的法令草案將允許 國家科學委員會(Cnam) 編輯記錄“發送給平日負責替民眾看診的家醫科醫師，一份那些未接種疫苗的患者名單，以便這些醫生可以聯繫自己的病患。 國家科學委員解釋說，他們還將被授權使用“新冠疫苗”檔案來聯繫那些尚未接種疫苗的民眾。

法國國家信息自由委員會 認為：“法國保護個人醫療機密的立法並沒有阻止醫生可以了解他的病人的疫苗接種狀況，當這涉及到該醫生所照顧的病人時，並且了解這些信息是與治療病患和給與建議有關聯時，法國保護個人醫療機密的法律並未阻止醫生可以了解他的病人的疫苗接種狀況”。

不過，該委員會還提出了幾個條件指出：“他們採取前所未有的手段，讓提高疫苗接種意識的行動可以合法地實施，前提是它們必須讓民眾獲得有強有力的保障。”

首先，這份名單的傳發應該只在“家醫科醫師要求下”進行，而不是系統性地傳送給所有相關人員。 然後，醫生必須“在宣傳活動結束時”刪除該名單。 健康領域專業人員的接洽病患目的應該是“告知人們並宣導及提供疫苗施打的相關資訊，而不是在病患表示不想接種疫苗時而試圖說服他們”，病患必須有選擇接種與否的自由。