德爾塔變種病毒肆虐，法國建議國民不要到西班牙和葡萄牙度假

法國政府7月8日周四建議其國民今年夏天度假時要“避開西班牙和葡萄牙”，以應對德爾塔新冠變種病毒的蔓延。法國政府的建議在旅遊界及西班牙政府那裡受到了冷淡。

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法國歐洲事務國務秘書博納（Clément Beaune）周四在法國電視二台上呼籲：“那些還沒有預訂假期的人，從謹慎出發，請避免前往西班牙和葡萄牙。”

法國歐洲事務國務秘書還補充說，“這是我堅持的一個建議，最好留在法國度假或去其他國家度假（......），我們的情況特別令人擔憂。”不過，法國歐洲事務國務秘書同時也強調說，法國並不禁止法國人前往西班牙或葡萄牙度假。法國政府定於下周一舉行國防會議，法國歐洲事務國務秘書就此表示，法國將在未來幾天內做出決定，可能會強化措施。”

法國人的暑期度假剛剛開始，法國政府的這一建議引發質疑和保留，何況西班牙和葡萄牙是法國人的熱門度假目的地。

西班牙駐法國大使José Manuel Albares告訴法新社說：“我們都必須非常謹慎地採取行動，並在歐洲夥伴之間進行磋商。激起焦慮、恐懼，這根本無濟於事。有用的是在反思後進行磋商和行動。”

他補充說，法國外長勒德里昂明天將對馬德里進行正式訪問，屆時，西班牙將與法國外長就此進行交談。”西班牙大使堅稱，西班牙的疫苗接種率很高。

在葡萄牙方面，葡萄牙外交部長（Augusto Santos Silva）承認葡萄牙的衛生狀況在“惡化”，並稱“像法國這樣的友好國家的擔憂”是“可以理解的”。