法國總統馬克龍將於下周一晚上8:00對法國人講話

法國總統府周五宣布，馬克龍總統將於下周一晚上8:00對法國人講話。與此同時，由於德爾塔變異病毒株在法國蔓延，導致法國新冠疫情惡化，威脅着法國是否能走出新冠危機。

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馬克龍的此次講話是在幾天前就確定下來的。兩個半月之前的4月29日，馬克龍在接受一家地方性日報採訪時詳細說明了解除第三波疫情封鎖措施的時間表。

總統府沒有提供馬克龍下星期一講話的詳細信息，但馬克龍的隨行人員最近宣布，馬克龍講話的目的是要確定其五年總統任期結束前最後十個月要遵循的路線，特別是包括養老金在內的一些改革。

下星期一上午，馬克龍還將主持一個衛生國防委員會，屆時會討論醫護人員的強制疫苗接種問題、健康通行證的擴大使用問題，以及面臨新一波疫情風險，檢測措施是否繼續免費、採取哪些措施以控制與西班牙或葡萄牙等疫情正在惡化的國家的旅行等問題。

當天晚上對法國人講話時，馬克龍有可能會介紹衛生國防委員會所決定的防疫措施。法國政府發言人阿塔爾周三表示，總統“將會考慮到健康數據的”。

馬克龍在講話中還將會評估經濟復蘇和1000億歐元的經濟重啟計畫。根據法國總理卡斯泰，1000億歐元的經濟重啟計畫，其部署必須“加速”。