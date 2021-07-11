六部華語長片和四部短片集中亮相戛納

第74屆戛納國際電影節進入第二周，也是最後一周。入圍官方評選單元或平行競賽單元的六部華語長片和四部短片11日起陸續亮相。

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本屆電影節的確迎來多部華語電影，全部集中在本周放映，幾乎是一次小型華語電影周。

首先登場的是中國青年導演溫仕培的作品<熱帶往事>。這是溫仕培執導的第一部長片，入圍官方特別放映單元。電影節藝術總監福茂當晚在放映式上特別表示，今年來戛納電影節的中國影片不止這一部是處女作，這顯示出中國電影的活力。當然，電影節藝術總監口中的中國電影，其實準確地說，應該是華語電影。周一起，入圍官方評選單元一種注目單元的<尋找>和 < 街哇兒>將與公眾見面，這兩部影片和熱帶往事都將作為處女作，角逐金攝影機獎。與“熱帶往事“同樣出現在特別放映單元的還有，新加坡導演陳哲藝與另外六位其他國家導演合作拍攝的短片集：”永恆風暴之年“。影片主題是肆虐全球的新冠疫情。影片命名可以說恰到好處。

此外，以拍攝獨立紀錄片聞名的中國導演趙亮的新作<無去來處>將在本屆電影節特別設立的環境專題單元中放映，與本屆電影節力圖彰顯的環境保護努力相呼應。在官方短片競賽單元，則有中國內地導演鄔浪的作品<雪雲>和香港青年導演唐藝的作品<天下烏鴉>參賽。

在平行單元，中國青年導演魏書均的新作“永安鎮故事集”入圍導演雙周單元。在國際影評人周，有中國內地導演趙浩作品“訪客”和鄒靜作品“朵麗”參加短片競賽。青年女導演王林的長片<水邊維納斯>則進入獨立電影推廣協會的推薦片單，在戛納首映。

本屆電影節沒有任何一部華語影片得以闖入主競賽單元，但毫無疑問在數量上，顯示出不凡的存在。參展作品大多出自青年導演之手，也從側面反映出本屆電影節希望給予青年電影人更多支持的立意。

戛納電影節媒體通行證向來分三六九等，越來越多的華語影片來戛納亮相，顯然也為報道華語影片的媒體人打開了更多通道。