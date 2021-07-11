非要驚世駭俗 保羅·範霍文攜『聖欲』Benedetta亮相

保羅·範霍文導演的Benedetta，中文『聖欲』又譯『聖母』中扮演修女的女主角維爾日妮·埃菲拉(Virginie Efira)，7月9日同時在戛納電影節和法國上映。

走偏鋒，不正確，似乎就是保羅·範霍文的電影追求？同性戀，暴力，宗教，83歲的大導演保羅.範霍文攜帶Benedetta (中文譯名『聖欲』，又譯『聖母』)在戛納亮相。

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這是一部關於17世紀讓全意大利蒙羞的一位神秘的同性戀修女在信仰與情慾中搏鬥而難以自拔的故事，導演能否得大獎難說，領銜主演的法國女演員維爾日妮·埃菲拉（Virginie Efira）似乎已瞄準了最佳女演員獎。

範霍文重返戛納，此公是一位堅決與正確挑戰從來不畏懼敏感題材的導演，主題離不開性、暴力、宗教，金錢、禁區，揭露虛偽……被視為專門鍛造曖昧不清事事出格的女性肖像的冠軍，『本能』中居心叵測的女子，『艷舞女郎』『黑皮書』也一個比一個出格，法國女演員於貝爾扮演的『她』中遭到強姦卻不去控告，似乎與加害者建立了一種陰險邪惡的關係……『聖欲』，則是17世紀的一個修女與初學修女難以自拔的同性戀，影片會不會鬧出“醜聞”，等着瞧吧。

範霍文影片中的女性向來“邪惡”，然而他本人卻是“我也是”的女權維護者，不過，他同時也是揭露“我也是”走向偏執的法國超級女巨星凱瑟琳·德納芙的維護者。在拍攝四部影片後，當局以道德倫理的理由取消了對他的電影資助，他告別了祖國荷蘭，“法西斯在掌權，所以我要離開”。然後去了美國，轟動一陣後又離開，原因是在那裡“既找不到錢也找不到能夠跟上他的演員”，他恨恨地說，在美國電影里，現在“只剩下一些不會做愛、從來不上廁所的超級王八蛋英雄”。那以後他來到法國安家，他在法國還有不少計畫，但他能夠長居久安嗎？

領銜主演『聖母』的維爾日妮·埃菲拉也頗受電影愛好者關注，她從比利時來，最早演些小角色，後來沒想到在大銀幕嶄露頭角，而且大顯身手，剛開始演喜劇，後來在作者電影『維多利亞』(2016)『西比勒』(2019)大有突破，現在可以打賭，“狙擊手”--保羅·範霍文最新影片『聖欲』為她打開一扇深不可測的大門。

她扮演的主角貝妮塔，是17世紀意大利托斯卡納地區一座修道院神秘的女院長，事態逆轉是在一位遭父親性侵的初學修女進入修道院後，兩位修女之間驟然爆發了激情的愛戀，貝妮塔剛開始還在掙紮，把對方的手放進滾水懲罰，最後不可自拔。法國世界報評論說，這個角色將埃菲拉柔軟入絲綢明亮如凈水的形象擊碎。埃菲拉卻勇敢地接受範霍文的邀請。一下子就全身心投入，現在，她成了範氏影片女主角家族成員：出入自如，居心叵測，社交遊戲玩於鼓掌之上。

埃菲拉形象有點懸疑大師希區科特影片中的金髮女郎，臉孔如孩童，或如金庸書中的童姥，出生於布魯塞爾大區，總是在微笑，可能生氣的時候也在微笑，這是一種姿態，或者是一種長相，隨意你猜吧，都不要緊。她對記者談起剛看到這部取材於真實故事的電影劇本時的心情：

“我讀一段，必須得停下來呼吸，文本內容豐富，比喻、象徵比比皆是，故事細緻入微，我立刻喜歡上了。我喜歡其中的每一個情節，把我引入一片從未進入的禁地，同時讓我發現了自己從未發現的心理……每一個場景都在纏繞着我，痛苦、性關係，信仰，象徵，但有一條貫穿始終的牧歌式的故事敘述。”

貝妮塔看見聖人顯形，露出身上的印記並讓其他修女看到。晚上來了，卻通過祭祀器物尋找性慾之樂，這麼瘋狂的一個角色，好演嗎？

埃菲拉卻以為：書中，重點在病態、撕裂的人物上，對她來說這不是最有趣的。如何扮演貝妮塔，她想到一個細節，比如祈禱的情景猶如突然接到一個電話，範霍文同意她的想法，以他特有的直截了當卻又狡黠的方式說：“這樣很怪啊，不過，很不錯啊？”她說範霍文不是一位折騰演員心態的導演，他首先感興趣的是正在構思的畫面。

範霍文保留了意大利濃郁的中世紀風味，同時又有導演本人特有的“俗“，埃菲拉說，”你放心，他永遠忘不了肉體“，“他跟你說弗拉芒原始畫風時，感興趣的的不是美麗的畫面，而是站在後面那個對着牆撒尿的男人。”

這場演出對埃菲拉來說也是發現自己肉體的奇遇。她自嘲：“40歲去扮演一個處女，怪怪的”，讓她喜歡的是，人們可以以多種方式與上帝保持聯繫，貝妮塔是通過自己的肉體與上帝聯通的，在很小的時候，她就相信她是上帝的妻子，最終被情慾席捲而去。

籠罩在修女身上的一種曖昧不清的氛圍，我們究竟不知道她在說謊還是說的真相，展示烙印，她是在真誠的顯示信仰還是另有心計？埃菲拉卻認為，貝妮塔本身具有女演員的某種東西，通過自身的信仰的體驗她完成或者創造了事件。

『聖欲』在戛納登場的同時在法國公映，影評相當不錯，除了『費加羅報』稱導演是“情景喜劇的撒旦”，世界報則不吝讚美之詞：一部優美、挑唆且相當有靈氣的影片! 巴黎人報對女主角的扮演者埃菲拉欣賞不已，解放報則慶祝“歡樂與褻瀆的大爆發”。

也許範霍文過於不正確？他的影片多次亮相戛納，從來沒有一部獲獎。這一部呢？