法國也成為強制醫護接種疫苗的國家

在高感染性Delta病毒變異株蔓延下，法國7月底恐面臨新冠病例出現新高。一個星期前單日確診病例曾為2549例；而周日的確診病例達到4256例。為進一步控制疫情，法國總統馬克龍12日晚再度發表電視直播講話。馬克龍宣布醫護和護理人員強制疫苗接種；衛生部長表示：拒者將被停薪停職。從8月初開始擴大使用健康通行證(Pass sanitaire)；而面對觸及面極廣的養老金改革，總統決定採取拖延的辦法。

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法國總統馬克龍12日晚在電視講話中表示：“我們國家正面臨疫情的強勁復蘇。Delta 變種的傳染性是第一株的三倍。” “如果我們不採取行動，病例將急劇上升，不可避免地導致8月份住院人數增加。”他鄭重呼籲我們所有未接種疫苗的同胞儘快去接種疫苗。”

對於醫護和護理人員強制接種疫苗問題，馬克龍表示：“對於醫院、診所、養老院、殘疾人機構的護理人員和非護理人員，以及所有與老年人或體弱者（包括在家中）接觸的專業人員或志願者，在9月15日之前接種疫苗”。從 9 月 15 日起，將進行檢查並採取制裁措施。”政府會採取何種制裁措施，會不會像意大利那樣停發工資或停職的懲治措施？另據最新消息，法國衛生部長維蘭在總統電視講話之後表示：到了9月15日，還拒絕施打新冠疫苗的醫護人員將遭受停薪、停職的制裁措施。

面對疫情，法國總統馬克龍表示：“我們必須思考所有法國人接種疫苗問題。馬克龍表示：“接種的人越多，留給病毒傳播的空間就越小。這是一場正在進行的速度賽跑。我們必須朝着為所有法國人接種疫苗的方向邁進。”

此前媒體報道，總統有在任期屆滿前推行退休體制改革的打算。就這一議題，總統馬克龍12日晚表示：有爭議的養老金改革將“在衛生條件得到滿足後立即啟動”，並要求政府“九月初就這一問題與工會人士舉行新一輪的談判”。

總統馬克龍表示：“為了在不增加稅收的情況下保護現有養老金和我們後代的養老金，養老金體系改革是公正有效的”，但他指出，他“不會在疫情得到控制前推行這一改革”。

疫情中和疫情後為了振興法國經濟，政府將在9月初宣布“投資計畫”。

為了防止疫情進一步擴散，法國總統還宣布了其他一些防疫措施。例如 “從7月21日起，健康通行證將擴展到休閑文化場所。所有年滿12歲的同胞都必須接種疫苗或檢測呈陰性才能進入演出、遊樂園、音樂會或其他文化場所”。

另外，聚合酶鏈式反應（PCR）測試從秋季開始不再免費；有處方的當然例外。這一措施的目的是鼓勵大家積極去接種疫苗。另外，2021年一月和二月已經接種過疫苗的法國人，從9月開始將施打第三針加強針。政府還採取了一系列措施加強對來自危險國家的國民的邊境管制，“對未接種疫苗的旅行者進行強制隔離”。

為了資助有困難的年輕人，總統宣布遵循“義務和權利的邏輯”，為沒有工作或未經培訓的年輕人提供“參與收入”(revenu d'engagement)，特別是受健康危機影響的年輕人。

另外總統宣布在海外大區馬提尼克和海外省留尼汪島實施衛生緊急狀態。