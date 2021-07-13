觀看香榭麗舍大街上盛大的閱兵式

每年法國國慶節當日，香榭麗舍大街舉行盛大閱兵式。2020年是在協和廣場舉行小型慶祝儀式，向在抗疫鬥爭中做出貢獻的人致敬。2021年的閱兵式主題為“贏得未來”(gagner l'avenir)，有將戰勝疫情的意思。今年閱兵式的特邀嘉賓是乍得軍團，以紀念勒克萊爾(le général Leclerc)將軍1941年率領部隊自乍得北上，在庫夫拉綠洲與意大利軍隊作戰80周年紀念。

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一年一度的閱兵式將持續兩個小時，從上午10點開始。今年疫情所迫，觀看者必須攜帶新冠患者康復證明、PCR檢測呈陰性證明、接種兩針證明，三者提供一份即可。看閱兵式的觀眾都必戴口罩。每年的國慶節交通管制相當嚴格。今年從清晨6:30開始，封鎖星形廣場( Charles de Gaulle-Etoile)、喬治五(George V)、富蘭克林·D·羅斯福（Franklin D. Roosevelt）、香榭麗舍-克列孟梭( Champs-Elysées-Clémenceau)、協和廣場(Concorde )、杜樂麗花園(Tuileries)等地鐵站。乘坐1號、2號、6號、8號、9號、12號、13號、RER A、RER C 地鐵和大區快線的乘客要搞清楚那些地鐵站是封閉的。

每年的閱兵式是法國向全世界展現國防實力和最新軍事科技成果的時刻。空中代號為“斯凱羅斯2021”(Skyros-2021)遠程投送；海軍的核子動力潛艦“翡翠號”（SNA Emeraude）都代表了空中和海上的軍事實力。

今年的閱兵式有近5000人參加，比去年規模大一倍；其中有4300名官兵。71架戰機、25架直升機、221架軍車以及200名法蘭西共和國騎兵衛隊組成大小方陣。市鎮警察團隊是第一次參加國慶閱兵式。為了悼念曾在尼斯國慶活動中發生恐怖襲擊的遇難者。南部旅遊城市尼斯2016年遭遇重大恐怖襲擊，86人死亡。此次特意邀請了尼斯市警察隊走在前列。綵排首訪時，一名參加閱兵式的警察對記者表示：這將是我一生最難忘的一天。

國慶日當晚，將在艾菲爾鐵塔附近放30分鐘的煙火。煙火之前會有大型的交響音樂會。今年巴黎國慶煙火晚會主題是"自由"(Liberté)。觀看煙火的觀眾將主要集中在艾菲爾鐵塔對面的戰神廣場，參加者必須佩戴口罩。