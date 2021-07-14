法國國慶節 馬克龍最後一次閱兵？

法國/國慶閱兵/新冠肺炎疫情

2021年7月14日，參加閱兵式的法國軍人在陣隊行進前，在香榭麗舍大道上擺拍留影。

法國今天在國慶節之際恢復了香榭麗舍大道的閱兵，但為避免高度傳染性的新冠肺炎印度病毒變種威脅的第四波流行，舉國保持防疫謹慎。法國剛剛公布了明年總統大選兩輪投票的日期，儘管馬克龍沒有挑明是否競選連任，但一般評論均指馬克龍必將爭取連選連任。因此今天的閱兵儘管是馬克龍此屆任內最後一次閱兵，而且也將因防疫措施而與以往不同，誰能知道明年此時的境況是什麼樣呢？

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據法新社說，法國去年的7月14日國慶遊行被取消，這是自第二次世界大戰以來第一次發生的事件，肆虐全球的新冠肺炎病毒，迫使法國國慶縮減至協和廣場上總統與醫護人員安撫鼓勵相會。

今年標誌性的部隊、旗幟和裝甲車重返巴黎著名的香榭麗舍大道，但進入表演的通道將受到限制，觀眾必須持有健康證並戴上面具。看台的容量也將設定為10,000人，而平時為25,000人。

在病毒威脅在法國再次上升的時候，馬克龍周一對未接種疫苗的人施加了壓力：現在將強制要求護理人員接種疫苗，並且很快將在大多數公共場所的入口處要求出示健康證。

對於法國軍隊來說，這個問題已經解決了，因為幾個月來，被派往外部執勤的法國軍人有義務接受疫苗接種。

2021年的閱兵式將動員5000名參與者，包括4300名徒步士兵、73架飛機、24架直升機、221輛汽車和200匹共和國衛隊的駿馬。

馬克龍將與法國陸軍參謀長弗朗索瓦-勒科恩特將軍一起出席閱兵，勒科恩特將軍將在一周後將其職位移交給現任陸軍參謀長蒂埃里-布爾卡德。

據軍方官員克里斯托夫-阿巴德將軍說，"贏得未來 "是2021年國慶閱兵的主題，未來既指法國人所指的健康戰，也指軍隊為 "更艱難的高強度，依靠高科技裝備 "所做的必要準備。

法國軍隊新一代"格里芬 "裝甲車將首次參加閱兵，該軍車將很快被部署到薩赫勒地區。

據法新社說，在法蘭西巡邏隊開啟的傳統飛行表演之後，參加 "塔庫巴特遣部隊 "的歐洲特種部隊特遣隊將在香榭麗舍大街上啟動步行閱兵。八個國家（法國、比利時、愛沙尼亞、意大利、荷蘭、捷克共和國、葡萄牙、瑞典）為這個由法國發起的支援馬里部隊反恐作戰的集團做出了貢獻。塔庫巴將在薩赫勒地區未來的反聖戰安排中佔據核心位置，巴黎計畫在駐紮該地區八年後削減法國的軍事力量。

據法國陸軍參謀長弗朗索瓦-勒科恩特將軍稱，"我們必須確保法國不再孤軍行動，而希望歐洲多國部隊參與，如果可能的話，也動員其他非洲夥伴一起取代法國至此大規模投入機動部隊"。

法國市政警察將首次參加閱兵，這次是來自尼斯市兩起恐怖襲擊事件：即2016年7月14日造成86人死亡的衝撞車襲擊，以及2020年10月對尼斯大教堂的襲擊，期間有3人死亡，法國市政警力得到高度重視。

消息說，海軍將向其潛艇兵致敬，核攻擊潛艇（ANS）"綠寶石 "號的船員將出席，他們在印度-太平洋戰略地區執行了七個月的任務後剛剛凱旋歸來。

與此同時，空軍將對2019年創建的新太空司令部進行閱兵。

武裝部隊建制的衛生局（SSA）也將出席會議，該局自新冠肺炎病毒大流行病開始以來就受高度重視，新冠肺炎病毒在法國造成了超過111,000人死亡。

遊行將持續兩個小時，將在120名年輕人組成的合唱團的音樂聲中結束。

法新社說，在遊行結束時，巴黎還會繼續舉辦一些活動。公眾將可以在榮軍院為行動中受傷的士兵獻血。晚上，埃菲爾鐵塔將燃放煙花。

據法國媒體評論，今年7月14日的遊行終將與以往不同。由於健康危機，將採取許多措施來防止潛在的病毒感染。由於有健康證、強制戴口罩和減少觀眾人數，今年的國慶節的遊行將再次成為非傳統的。如此一個全國性的節日，無論是對觀眾還是對總統夫婦埃馬紐埃爾和布麗吉特-馬克龍來說，都會有一種苦澀的味道。