應對“第四波”疫情，法國政府確認將擴大健康通行證的適用範圍

法國政府發言人阿塔爾周一晚間在部長會議結束後，確認法國將擴大健康通行證的適用範圍，並強制醫護人員接種疫苗。這兩項措施是馬克龍總統上周一宣布的，都引發爭議。

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周一，法國政府內閣部長會議通過了“調整我們衛生危機管理工具”的法案，這一法案把馬克龍總統確定的收緊衛生限制措施的戰略給具體化了，以刺激疫苗接種，並試圖在傳染性特高的德爾塔變異株加速傳播的背景下，減緩法國疫情的復蘇。現在在法國每日新增感染病例中，絕大多數都是德爾塔變異株導致的。

法國政府發言人阿塔爾周一晚間在部長會議結束後，確認法國將擴大健康通行證的適用範圍，並強制醫護人員接種疫苗。這兩項措施是馬克龍總統上周一宣布的，都引發爭議。

阿塔爾說，“我們已經進入了第四波疫情”，由於法國“疫苗接種覆蓋率仍然不足”，所以，“我們必須盡一切可能讓這一波疫情不導致更多的破壞”。

此外，法案還規定，要對感染病毒的人強制隔離十天。

就法國政府部長會議周一通過的法案，法新社援引政府消息人士指出，法國最高行政法院批准了法案的主要部分，比如強制醫護人員接種疫苗，但取消了在大型購物中心出示健康通行證的做法，並降低了罰款的金額。

法國最高行政法院強調，在購物中心必須出示健康通行證的話，會影響購買必需品，尤其是食品。

此外，政府原計畫對那些不檢查健康通行證的企業罰款9000歐元，法國最高行政法院將其降低為罰款1000歐元。

這一法案將馬上到議會審核。