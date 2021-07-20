法國新冠感染爆炸性增長，但需要出示健康通行證的場所可以摘掉口罩

法國新冠感染人數呈爆炸性增長。與此同時，法國政府也宣布，在像電影院、博物館或體育館這樣的有健康通行證才能進入的場所，將不再強制佩公眾戴口罩。

廣告 繼續瀏覽後續

德爾塔變異株繼續在法國飛速地蔓延，導致周二法國的新增感染人數呈爆發性的增長。根據法國公共衛生局周二下午公布的數字，最近24小時內，新增感染病例高達18200例。住院治療的人數為6912人，和星期一相比減少129人。在急救部門治療的重症人數周二為876人，而一天前的周一是902人。

與此同時，法國政府也宣布，在像電影院、博物館或體育館這樣的有健康通行證才能進入的場所，將不再強制佩公眾戴口罩。

周二，在國民議會開始審核政府的擴大使用健康通行證的法案之前，法國衛生部長韋蘭在一家電台（RTL）上說：“在需要出示健康通行證的地方，人們可以摘下口罩。”

法國衛生部長說，不再強制戴口罩，是因為需要健康通行證的地方，意味着“所有進到裡邊的人都已經完全接種了疫苗或者是最近的新冠病毒測試呈陰性”。

法國衛生部長還補充說，根據各地的疫情情況，需要時，當地的省級行政長官或者是運營商或者是組織者可以強制要求佩戴口罩。

法國政府周二公布的政府令還把必須出示健康通行證的聚集人數從此前的1千人降低到50人。從7月21日星期三開始，進入電影院、博物館和劇院這樣的文化場所，就必須出示健康通行證。

和進入這些場所可以不戴口罩的公眾相反，在這些場所工作的員工仍然必須戴口罩。