“飛馬”間諜軟件：巴黎檢察官立案調查摩洛哥監視法國記者

以色列網絡科技公司NSO的總部，其Pegasus軟件被指控監視5萬部電話，包括一些屬於記者和活動家的電話。（資料圖片）

巴黎檢察官辦公室今天7月20日發布聲明，宣布立案調查以色列網絡科技公司NSO的飛馬（Pegasus）間諜軟件代表摩洛哥當局對法國記者進行滲透的案子。摩洛哥政府正在對此說提出異議。

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巴黎檢察官辦公室的調查針對10項罪行展開，包括"侵犯隱私"、"截獲信件"、"欺詐性進入"，“計算機系統”，“犯罪團夥”。

此前，法國《另媒體》（Mediapart）就其兩名記者被監視提出了投訴；法國諷刺周刊《綁鴨報》（Canard enchaîné）也提出類似投訴。

包括法國《世界報》、英國《衛報》和美國《華盛頓郵報》在內的多家媒體周日披露了以色列科技公司NSO開發的飛馬軟件，能夠侵入蘋果和安卓操作系統，提取“短信、照片和電子郵件”，“對通話進行錄音”，並在使用者不知情的情況下“遠程啟動手機的話筒和攝像頭”。

上述媒體稱，他們收到一份包括近五萬個號碼的“NSO集團客戶利益相關方”的電話號碼清單，涉及50多個國家，已有1000多個號碼主人的身份得到確認，包括政治人物、國家元首、企業總裁、活動人士、阿拉伯多名皇室成員，及超過180名來自美國有線電視新聞網、《紐約時報》和半島電視台等媒體的記者。